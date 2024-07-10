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СМИ: в НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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04:42 10.07.2024
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СМИ: в НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины
СМИ: в НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: в НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины
Страны НАТО признали, что не смогли наладить производство вооружений в достаточном количестве, чтобы удовлетворять запросы Киева, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:42
2024-07-10T04:42
украина
россия
киев
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО признали, что не смогли наладить производство вооружений в достаточном количестве, чтобы удовлетворять запросы Киева, пишет газета Wall Street Journal. "Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", - пишет издание. По данным газеты, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" нарастила выпуск военной продукции, страны НАТО достигли лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности. "Реальность такова, что конфликт на Украине продемонстрировал не только что масштабы были слишком малы, а производственные мощности не справлялись с обязанностями, но и что в эксплуатационной совместимости есть значительные пробелы", - приводит Wall Street Journal слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее страны НАТО объявили, что Украина получит от Запада новые стратегические системы ПВО, включая американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240710/nato-1958657552.html
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украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: в НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины

WSJ: страны НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Киева

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО признали, что не смогли наладить производство вооружений в достаточном количестве, чтобы удовлетворять запросы Киева, пишет газета Wall Street Journal.
"Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", - пишет издание.
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По данным газеты, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" нарастила выпуск военной продукции, страны НАТО достигли лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности.
"Реальность такова, что конфликт на Украине продемонстрировал не только что масштабы были слишком малы, а производственные мощности не справлялись с обязанностями, но и что в эксплуатационной совместимости есть значительные пробелы", - приводит Wall Street Journal слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее страны НАТО объявили, что Украина получит от Запада новые стратегические системы ПВО, включая американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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УкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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