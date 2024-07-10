СМИ: в НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Украины
WSJ: страны НАТО признали, что не производят достаточно оружия для нужд Киева
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Страны НАТО признали, что не смогли наладить производство вооружений в достаточном количестве, чтобы удовлетворять запросы Киева, пишет газета Wall Street Journal.
"Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", - пишет издание.
По данным газеты, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" нарастила выпуск военной продукции, страны НАТО достигли лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности.
"Реальность такова, что конфликт на Украине продемонстрировал не только что масштабы были слишком малы, а производственные мощности не справлялись с обязанностями, но и что в эксплуатационной совместимости есть значительные пробелы", - приводит Wall Street Journal слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее страны НАТО объявили, что Украина получит от Запада новые стратегические системы ПВО, включая американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.