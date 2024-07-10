https://ria.ru/20240710/vzryvy-1958655917.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T03:50

2024-07-10T03:50

2024-07-10T03:50

специальная военная операция на украине

россия

хмельницкая область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает издание "Зеркало недели". "Хмельницкий, местные паблики сообщают о взрывах на территории области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что в регионе работает ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929336801.html

россия

хмельницкая область

украина

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россия, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины