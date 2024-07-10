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На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Ровенской области
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Ровенской области - РИА Новости, 10.07.2024
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Ровенской области
В Ровенской области получил повреждения энергообъект, сообщила украинская компания "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:32
2024-07-10T07:32
2024-07-10T08:56
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Ровенской области получил повреждения энергообъект, сообщила украинская компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители", — говорится в посте.Отмечается, что энергообъект атаковал беспилотник. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Ровенской области объявляли с 01:29 до 04:08 мск. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
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украина, ровно, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ровно, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, В мире
На Украине заявили о повреждении энергообъекта в Ровенской области
"Укрэнерго": в Ровенской области поврежден объект энергетической инфраструктуры