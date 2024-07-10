https://ria.ru/20240710/tor-m2-1958658877.html
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники - РИА Новости, 10.07.2024
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники
Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:04
2024-07-10T05:04
2024-07-10T05:23
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июл - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО уточнили, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз противника с воздуха, поражая широкий спектр целей. "Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" – одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от "Storm Shadow", - добавили в МО.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники
Экипаж ЗРК "Тор-М2" группировки "Север" уничтожил в зоне СВО беспилотники ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июл - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО уточнили, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз противника с воздуха, поражая широкий спектр целей.
"Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" – одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от "Storm Shadow", - добавили в МО.