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Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 10.07.2024 (обновлено: 05:23 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/tor-m2-1958658877.html
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники - РИА Новости, 10.07.2024
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники
Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:04
2024-07-10T05:23
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июл - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. В МО уточнили, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз противника с воздуха, поражая широкий спектр целей. "Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" – одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от "Storm Shadow", - добавили в МО.
https://ria.ru/20240710/dnepr-1958658318.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Экипаж ЗРК "Тор-М2" уничтожил украинские беспилотники

Экипаж ЗРК "Тор-М2" группировки "Север" уничтожил в зоне СВО беспилотники ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июл - РИА Новости. Расчет ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" группировки войск "Север" уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО уточнили, что расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз противника с воздуха, поражая широкий спектр целей.
"Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" – одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от "Storm Shadow", - добавили в МО.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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04:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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