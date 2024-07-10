Рейтинг@Mail.ru
Сабантуй 2024: когда празднуют, описание, история, традиции татарского национального праздника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:31 10.07.2024 (обновлено: 13:39 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/tatarskiy-1950259309.html
Татарский праздник Сабантуй: история и традиции
Сабантуй 2024: когда празднуют, описание, история, традиции татарского национального праздника
Татарский праздник Сабантуй: история и традиции
Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8-9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:31
2024-07-10T13:39
религия
религиозные праздники
казань
набережные челны
общество
республика татарстан (татарстан)
республика башкортостан
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149479/66/1494796668_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_47c21e0dfb059b6b34bfd9d0d2132c46.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8-9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других регионах, история и традиции, их описание и значение, какие еще народы отмечают торжество — в материале РИА Новости.СабантуйСабантуй — довольно древний праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. Празднование — синтез кочевой и оседлой культур, за свою историю прошло долгий и интересный путь развития.В наши дни Сабантуй — один из ключевых элементов культуры тюркских и финно-угорских народов. А для татар и башкир Сабантуй давно стал общенациональным торжеством.Какого числа празднуютДаты праздника определяют каждый год по-разному. Как правило, Сабантуй приходится на первый летний месяц. В 2024-м проводить его будут в разных городах Татарстана в разные дни, которые станут известны ближе к торжеству.Еще один важный момент: празднование не должно выпадать на первые дни Рамадана (месяц поста у мусульман). Поэтому чаще всего гуляния организуют в июне или в начале июля.Празднование Сабантуя в ТатарстанеВ Казани в соответствии с указом главы республики Сабантуй пройдет 23 июня. В Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и районных центрах — 8 и 9 июня.Празднование Сабантуя в Башкортостане Определились с датами и в соседнем Башкортостане. Согласно опубликованному графику, торжества в разных районах пройдут в течение всего июня. История праздникаСчитается, что Сабантуй появился около тысячи лет назад. Наиболее часто его называют татарским праздником. Но не чужды его традиции башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.В давние языческие времена основной целью праздника было задобрить могущественных духов, чтобы те даровали хороший урожай осенью. Проводили церемонию, как правило, в конце апреля — перед началом посевной. За правильностью исполнения обрядов и жертвоприношений тщательно следили старейшины.Но после принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет. И спустя столетия Сабантуй окончательно стал веселым народным гуляньем. Вместе с тем сместились и сроки: праздник "переехал" с начала посевной на ее окончание. Ведь все работы выполнены и можно немного отдохнуть до сбора урожая.Где конкретно зародился праздник, ученые до сих пор затрудняются ответить. Одни полагают, что его родина — Волжская Булгария (государство в Среднем Поволжье в X-XIII веках). Другие — что традиция пришла от монголов.Как появилсяИсследователи предполагают, что предки современных татар и башкир были заинтересованы в богатом урожае осенью, поэтому главной целью праздника было задобрить духов. Для этого и устраивали изначально Сабантуй. Но с принятием ислама языческие верования остались в прошлом, на первый план вышла игровая составляющая праздника. Так и дошел Сабантуй — задорный и веселый — до наших дней.История названия"Сабантуй" — слово тюркского происхождения. И состоит оно из двух частей: "сабан", что значит "плуг", и "туй" — "свадьба", "торжество" или "праздник" в широком смысле. Вот и получается "торжество плуга". Иными словами, день земледельцев.Где празднуютСогласно давним традициям, место проведения Сабантуя определяют аксакалы — старейшины. Обычно выбирают поле, луг или широкую поляну в лесу. Это удобно для проведения состязаний. А после сооружали майдан — площадку, на которой непосредственно будут проходить игрища.Как отмечать СабантуйДо конца XIX столетия Сабантуй праздновали в весенне-летний период — до начала пахоты и после Каргатуя — торжества наступления весны.Празднование Сабантуя в общих чертах не отличалось от селения к селению. Но имелся ряд особенностей у башкир, татар и чувашей. Например, если у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после праздника Каргатуя, то у восточных — значительно позже.Традиции и обычаиС давних пор к Сабантую готовились заранее. Например, в татарских поселениях девушки месяцы напролет расшивали узорами платки, полотенца, рубашки — готовили призы для участников состязаний. Позже юноши шли по деревне и собирали все эти подарки.Также незадолго до праздника по домам отправляли детей — те собирали крупу, масло и яйца. Из них взрослые затем варили кашу в большом котле. Следом шли ребята постарше — собирали красные яйца, заранее окрашенные в луковой кожуре. Собранные яйца продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощение прямо в поле.СостязанияВторая часть праздника — самая интересная — включала в себя состязания: скачки, бег, борьбу на кушаках. Самым популярным была национальная борьба куреш: двое участников пытались повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака.По традиции первый бой проводили два мальчика, затем юноши и мужчины соревновались по старшинству. Кульминацией был поединок двух батыров — самых сильных соперников. Победитель мог получить весьма ценный приз, например живого барана.Проводили во время Сабантуя и состязания на силу и ловкость: поднимали гири, перетягивали канат и палки. Другие участники могли попробовать себя в балансировании на подвешенном бревне или в подъеме на высокий гладкий столб. Азарт бил ключом, ведь на вершине столба часто ставили неплохой приз — клетку с петухом.ИгрищаСоревновались на Сабантуй и в шуточных дисциплинах: в беге с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, в гонках с полными ведрами на коромыслах, в скачках в мешке, а также в парной эстафете, связывая вместе ноги участников.Молодые люди сражались мешками с сеном на скользком бревне, а также с завязанными глазами старались мастерски разбить палкой горшок.На Сабантуе показывали не только физическую силу. На празднике выступали певцы, чтецы и танцоры. А принять участие мог любой желающий.В завершающий вечер непременно устраивали игрища для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки пели песни, водили хороводы и танцевали.ПоздравленияСтрого определенных поздравлений на Сабантуй нет. По традиции желают друг другу щедрого урожая, здоровья, счастья, благополучия.Праздничные блюдаСабантуй — это еще и праздник живота. К нему готовят традиционные татарские блюда. Эчпочмаки — треугольные пирожки из дрожжевого или пресного теста. В начинку кладут мясо, лук и картофель.Перемячи — жаренные в масле или печеные пирожки круглой формы из пресного или дрожжевого теста. Внешне они чем-то напоминают беляши.Кыстыбыи — аналог им, например, в русской кухне не найти. Это традиционное татарское блюдо представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную картофельным пюре. По виду кыстыбыи напоминают открытый пирог. Начинку кладут на одну половину лепешки и прикрывают сверху второй.Конечно же, Сабантуй никак не обходится без чак-чака. Знакомый всем и каждому татарский десерт готовят из мягкого теста, сделанного из муки и сырых яиц. Секрет успеха: чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет сладость. Из теста лепят тонкие короткие палочки, по форме напоминающие вермишель, или шарики величиной с небольшой орех. Затем их обжаривают в казане, а после поливают горячей массой, приготовленной на основе меда. Блюду придают нужную форму — чаще всего горки.ПриметыВ предшествующий Сабантую период — когда детвора ходила по домам и просила яйца — на порог следовало ступать с пожеланием хорошего урожая. Непременно нужно было сказать: "Пусть легкой будет моя нога". Примета гласила: это сулит благополучный и богатый год.Считается, что во время праздника юноши и девушки могут встретить свою судьбу. Если двое в этот день познакомились и понравились друг другу, то, согласно примете, их уже ничто не разлучит. А уж женитьба в Сабантуй и вовсе предвещала любовь до гроба.Распространение праздника за пределы ТатарстанаНекоторые из традиций Сабантуя в наши дни забылись. Но зато география праздника существенно расширилась. Его отмечают татарские общины по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и, конечно, в Москве.С 2001-го в России проходит федеральный Сабантуй — каждый год для проведения фестиваля выбирают новый город. Ну а самые масштабные и веселые торжества по-прежнему проходят в Казани, где Сабантуй — государственный праздник.
https://ria.ru/20240702/sabantuy-1956906900.html
https://ria.ru/20240601/deti-1949757507.html
https://ria.ru/20240407/ramadan-1928267663.html
https://ria.ru/20240206/muftiy-1925774905.html
https://ria.ru/20240517/khalyal-1946682591.html
https://ria.ru/20240321/muftiy-1934541691.html
https://ria.ru/20240315/muftiy-1933331591.html
казань
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149479/66/1494796668_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_db77526b199e80a55c3950ce72b09113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники, казань, набережные челны, общество, республика татарстан (татарстан), республика башкортостан, праздники, сабантуй
Религия, Религиозные праздники, Казань, Набережные Челны, Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Башкортостан, Праздники, Сабантуй

Татарский праздник Сабантуй: история и традиции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПраздник Сабантуй в Казани
Праздник Сабантуй в Казани - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сабантуй — татарский и башкирский национальный праздник окончания полевых работ. В Татарстане его отметят 8-9 июня. Когда празднуется Сабантуй в других регионах, история и традиции, их описание и значение, какие еще народы отмечают торжество — в материале РИА Новости.

Сабантуй

Сабантуй — довольно древний праздник. Он знаменует собой торжества, посвященные окончанию весенних полевых работ. Празднование — синтез кочевой и оседлой культур, за свою историю прошло долгий и интересный путь развития.
Председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов. - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО
2 июля, 16:31
В наши дни Сабантуй — один из ключевых элементов культуры тюркских и финно-угорских народов. А для татар и башкир Сабантуй давно стал общенациональным торжеством.

Какого числа празднуют

Даты праздника определяют каждый год по-разному. Как правило, Сабантуй приходится на первый летний месяц. В 2024-м проводить его будут в разных городах Татарстана в разные дни, которые станут известны ближе к торжеству.
Еще один важный момент: празднование не должно выпадать на первые дни Рамадана (месяц поста у мусульман). Поэтому чаще всего гуляния организуют в июне или в начале июля.

Празднование Сабантуя в Татарстане

В Казани в соответствии с указом главы республики Сабантуй пройдет 23 июня. В Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и районных центрах — 8 и 9 июня.

Празднование Сабантуя в Башкортостане

Определились с датами и в соседнем Башкортостане. Согласно опубликованному графику, торжества в разных районах пройдут в течение всего июня.

История праздника

Считается, что Сабантуй появился около тысячи лет назад. Наиболее часто его называют татарским праздником. Но не чужды его традиции башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.
В давние языческие времена основной целью праздника было задобрить могущественных духов, чтобы те даровали хороший урожай осенью. Проводили церемонию, как правило, в конце апреля — перед началом посевной. За правильностью исполнения обрядов и жертвоприношений тщательно следили старейшины.
Но после принятия татарами ислама языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет. И спустя столетия Сабантуй окончательно стал веселым народным гуляньем. Вместе с тем сместились и сроки: праздник "переехал" с начала посевной на ее окончание. Ведь все работы выполнены и можно немного отдохнуть до сбора урожая.
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкKazanForum. Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани
KAZANFORUM 2024. Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
KazanForum. Международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя, имама Шигабутдина Марджани
Где конкретно зародился праздник, ученые до сих пор затрудняются ответить. Одни полагают, что его родина — Волжская Булгария (государство в Среднем Поволжье в X-XIII веках). Другие — что традиция пришла от монголов.

Как появился

Исследователи предполагают, что предки современных татар и башкир были заинтересованы в богатом урожае осенью, поэтому главной целью праздника было задобрить духов. Для этого и устраивали изначально Сабантуй. Но с принятием ислама языческие верования остались в прошлом, на первый план вышла игровая составляющая праздника. Так и дошел Сабантуй — задорный и веселый — до наших дней.
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям
1 июня, 07:10

История названия

"Сабантуй" — слово тюркского происхождения. И состоит оно из двух частей: "сабан", что значит "плуг", и "туй" — "свадьба", "торжество" или "праздник" в широком смысле. Вот и получается "торжество плуга". Иными словами, день земледельцев.

Где празднуют

Согласно давним традициям, место проведения Сабантуя определяют аксакалы — старейшины. Обычно выбирают поле, луг или широкую поляну в лесу. Это удобно для проведения состязаний. А после сооружали майдан — площадку, на которой непосредственно будут проходить игрища.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСабантуй в городах России
Праздник Сабантуй в городах России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сабантуй в городах России

Как отмечать Сабантуй

До конца XIX столетия Сабантуй праздновали в весенне-летний период — до начала пахоты и после Каргатуя — торжества наступления весны.
Празднование Сабантуя в общих чертах не отличалось от селения к селению. Но имелся ряд особенностей у башкир, татар и чувашей. Например, если у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после праздника Каргатуя, то у восточных — значительно позже.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
7 апреля, 16:38

Традиции и обычаи

С давних пор к Сабантую готовились заранее. Например, в татарских поселениях девушки месяцы напролет расшивали узорами платки, полотенца, рубашки — готовили призы для участников состязаний. Позже юноши шли по деревне и собирали все эти подарки.
Также незадолго до праздника по домам отправляли детей — те собирали крупу, масло и яйца. Из них взрослые затем варили кашу в большом котле. Следом шли ребята постарше — собирали красные яйца, заранее окрашенные в луковой кожуре. Собранные яйца продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощение прямо в поле.
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Муфтий рассказал, как появился один из столпов ислама
6 февраля, 18:25

Состязания

Вторая часть праздника — самая интересная — включала в себя состязания: скачки, бег, борьбу на кушаках. Самым популярным была национальная борьба куреш: двое участников пытались повалить друг друга на землю с помощью полотенца или широкого кушака.
По традиции первый бой проводили два мальчика, затем юноши и мужчины соревновались по старшинству. Кульминацией был поединок двух батыров — самых сильных соперников. Победитель мог получить весьма ценный приз, например живого барана.
Проводили во время Сабантуя и состязания на силу и ловкость: поднимали гири, перетягивали канат и палки. Другие участники могли попробовать себя в балансировании на подвешенном бревне или в подъеме на высокий гладкий столб. Азарт бил ключом, ведь на вершине столба часто ставили неплохой приз — клетку с петухом.
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦеремония встречи участников международного форума "Россия — исламский мир: KazanForum" в аэропорту Казани
Церемония встречи участников международного форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Церемония встречи участников международного форума "Россия — исламский мир: KazanForum" в аэропорту Казани

Игрища

Соревновались на Сабантуй и в шуточных дисциплинах: в беге с яйцом на ложке, которую надо было удержать зубами, в гонках с полными ведрами на коромыслах, в скачках в мешке, а также в парной эстафете, связывая вместе ноги участников.
Молодые люди сражались мешками с сеном на скользком бревне, а также с завязанными глазами старались мастерски разбить палкой горшок.
На Сабантуе показывали не только физическую силу. На празднике выступали певцы, чтецы и танцоры. А принять участие мог любой желающий.
В завершающий вечер непременно устраивали игрища для молодежи. Нарядно одетые юноши и девушки пели песни, водили хороводы и танцевали.
KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Муфтий призвал создать систему подготовки специалистов в сфере халяль
17 мая, 14:40

Поздравления

Строго определенных поздравлений на Сабантуй нет. По традиции желают друг другу щедрого урожая, здоровья, счастья, благополучия.

Праздничные блюда

Сабантуй — это еще и праздник живота. К нему готовят традиционные татарские блюда. Эчпочмаки — треугольные пирожки из дрожжевого или пресного теста. В начинку кладут мясо, лук и картофель.
Перемячи — жаренные в масле или печеные пирожки круглой формы из пресного или дрожжевого теста. Внешне они чем-то напоминают беляши.
Мусульмане во время празднования праздника Навруз в Ханском дворце в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Муфтий рассказал, можно ли мусульманам в Рамадан отмечать Навруз
21 марта, 07:00
Кыстыбыи — аналог им, например, в русской кухне не найти. Это традиционное татарское блюдо представляет собой обжаренную пресную лепешку, начиненную картофельным пюре. По виду кыстыбыи напоминают открытый пирог. Начинку кладут на одну половину лепешки и прикрывают сверху второй.
Конечно же, Сабантуй никак не обходится без чак-чака. Знакомый всем и каждому татарский десерт готовят из мягкого теста, сделанного из муки и сырых яиц. Секрет успеха: чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет сладость. Из теста лепят тонкие короткие палочки, по форме напоминающие вермишель, или шарики величиной с небольшой орех. Затем их обжаривают в казане, а после поливают горячей массой, приготовленной на основе меда. Блюду придают нужную форму — чаще всего горки.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНациональный татарский праздник Сабантуй
Национальный татарский праздник Сабантуй - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Национальный татарский праздник Сабантуй

Приметы

В предшествующий Сабантую период — когда детвора ходила по домам и просила яйца — на порог следовало ступать с пожеланием хорошего урожая. Непременно нужно было сказать: "Пусть легкой будет моя нога". Примета гласила: это сулит благополучный и богатый год.
Считается, что во время праздника юноши и девушки могут встретить свою судьбу. Если двое в этот день познакомились и понравились друг другу, то, согласно примете, их уже ничто не разлучит. А уж женитьба в Сабантуй и вовсе предвещала любовь до гроба.

Распространение праздника за пределы Татарстана

Некоторые из традиций Сабантуя в наши дни забылись. Но зато география праздника существенно расширилась. Его отмечают татарские общины по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле и, конечно, в Москве.
С 2001-го в России проходит федеральный Сабантуй — каждый год для проведения фестиваля выбирают новый город. Ну а самые масштабные и веселые торжества по-прежнему проходят в Казани, где Сабантуй — государственный праздник.
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Муфтий объяснил, можно ли мусульманам идти на "анонимные разговения"
15 марта, 20:15
 
РелигияРелигиозные праздникиКазаньНабережные ЧелныОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Республика БашкортостанПраздникиСабантуй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала