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Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке
Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке - РИА Новости, 10.07.2024
Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке
Российские войска улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:08
2024-07-10T08:08
2024-07-10T08:08
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе комбинированных ударов удалось вытеснить противника с выгодных позиций и улучшить тактическое положение нашим войскам", - сообщил Марочко. Он уточнил, что артиллеристы при выполнение боевой задачи уничтожили взводный опорный пункт противника в населенном пункте Коломыйчиха.
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке
Марочко: ВС России улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта