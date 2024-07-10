https://ria.ru/20240710/svo-1958666612.html

Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке

Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке - РИА Новости, 10.07.2024

Российские войска улучшили тактическое положение на Сватовском участке

Российские войска улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:08

2024-07-10T08:08

2024-07-10T08:08

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе комбинированных ударов удалось вытеснить противника с выгодных позиций и улучшить тактическое положение нашим войскам", - сообщил Марочко. Он уточнил, что артиллеристы при выполнение боевой задачи уничтожили взводный опорный пункт противника в населенном пункте Коломыйчиха.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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луганская народная республика