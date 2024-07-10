https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958647476.html

Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы

Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы - РИА Новости, 10.07.2024

Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы

Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:55

2024-07-10T00:55

2024-07-10T01:49

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Стоял вопрос - готовы ли мы были открыть свои двери? Некоторые опасались, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.Как отметил Столтенберг, решение о расширении НАТО "не было очевидным выбором или простым решением", а также потребовало время.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html

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нато, россия, йенс столтенберг, вашингтон (штат), в мире