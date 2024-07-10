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Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы - РИА Новости, 10.07.2024
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00:55 10.07.2024 (обновлено: 01:49 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958647476.html
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы - РИА Новости, 10.07.2024
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы
Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:55
2024-07-10T01:49
нато
россия
йенс столтенберг
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Стоял вопрос - готовы ли мы были открыть свои двери? Некоторые опасались, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.Как отметил Столтенберг, решение о расширении НАТО "не было очевидным выбором или простым решением", а также потребовало время.
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нато, россия, йенс столтенберг, вашингтон (штат), в мире
НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Вашингтон (штат), В мире
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы

Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции РФ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Стоял вопрос - готовы ли мы были открыть свои двери? Некоторые опасались, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс
00:09
Как отметил Столтенберг, решение о расширении НАТО "не было очевидным выбором или простым решением", а также потребовало время.
 
НАТОРоссияЙенс СтолтенбергВашингтон (штат)В мире
 
 
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