https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958647476.html
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы - РИА Новости, 10.07.2024
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы
Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:55
2024-07-10T00:55
2024-07-10T01:49
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Присоединение к НАТО новых членов не было очевидным и простым решением, в том числе из-за опасений реакции России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Стоял вопрос - готовы ли мы были открыть свои двери? Некоторые опасались, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.Как отметил Столтенберг, решение о расширении НАТО "не было очевидным выбором или простым решением", а также потребовало время.
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нато, россия, йенс столтенберг, вашингтон (штат), в мире
НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Вашингтон (штат), В мире
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции Москвы
Столтенберг: НАТО при присоединении новых членов опасалась реакции РФ