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СМИ: нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в выборы - РИА Новости, 10.07.2024
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01:47 10.07.2024 (обновлено: 02:47 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ssha-1958650683.html
СМИ: нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в выборы
СМИ: нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в выборы - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в выборы
Представитель офиса директора национальной разведки США заявил, что Штаты якобы наблюдают попытки со стороны России оказать влияние на американских избирателей... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:47
2024-07-10T02:47
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представитель офиса директора национальной разведки США заявил, что Штаты якобы наблюдают попытки со стороны России оказать влияние на американских избирателей и очернить конкретных политиков в преддверии президентских выборов, передает агентство Рейтер. "США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные нарративы, очерняет конкретных политиков, заявил чиновник офиса директора национальной разведки", - говорится в сообщении агентства. При этом сообщается, что США не наблюдают никаких планов, направленных на снижение или уничтожение возможности провести президентские выборы в ноябре 2024 года. Представитель разведки также заявил, что Китай "не планирует влиять на исход президентских выборов 2024 года". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас. Он отметил, что было много расследований в США ранее о вмешательстве РФ в выборы в США, которые ничего не зафиксировали. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США - это их личное дело.
https://ria.ru/20240703/zakharova-1957108823.html
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сша, россия, китай, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
СМИ: нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в выборы

Reuters: нацразведка США обвинила РФ в якобы попытке вмешаться в выборы

© AP Photo / Ross D. FranklinТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представитель офиса директора национальной разведки США заявил, что Штаты якобы наблюдают попытки со стороны России оказать влияние на американских избирателей и очернить конкретных политиков в преддверии президентских выборов, передает агентство Рейтер.
"США начинают замечать, что Россия пытается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные нарративы, очерняет конкретных политиков, заявил чиновник офиса директора национальной разведки", - говорится в сообщении агентства.
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При этом сообщается, что США не наблюдают никаких планов, направленных на снижение или уничтожение возможности провести президентские выборы в ноябре 2024 года. Представитель разведки также заявил, что Китай "не планирует влиять на исход президентских выборов 2024 года".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в избирательные кампании США, не будет этого делать и сейчас. Он отметил, что было много расследований в США ранее о вмешательстве РФ в выборы в США, которые ничего не зафиксировали. Песков добавил, что Россия не будет вмешиваться и в этот раз, а избирательная кампания в президенты в США - это их личное дело.
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