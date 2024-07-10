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Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден - РИА Новости, 10.07.2024
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01:18 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ssha-1958649310.html
Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден
Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден - РИА Новости, 10.07.2024
Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден
США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок систем противовоздушной обороны, таким образом Киев будет получать их раньше, чем кто-либо... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:18
2024-07-10T01:18
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
джо байден
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киев
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок систем противовоздушной обороны, таким образом Киев будет получать их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона, заявил во вторник американский президент Джо Байден. "США позаботятся о том, что, когда мы будем поставлять критически важные воздушные перехватчики, Украина будет их первоочередным получателем. Они будут получать эти системы раньше, чем кто-либо еще", - сказал Байден, выступая на стартовавшем в Вашингтоне саммите стран НАТО.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958647839.html
украина
вашингтон (штат)
сша
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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, джо байден, нато, киев
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, НАТО, Киев
Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден

Байден: США сделают Украину приоритетным направлением для поставок систем ПВО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок систем противовоздушной обороны, таким образом Киев будет получать их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона, заявил во вторник американский президент Джо Байден.
"США позаботятся о том, что, когда мы будем поставлять критически важные воздушные перехватчики, Украина будет их первоочередным получателем. Они будут получать эти системы раньше, чем кто-либо еще", - сказал Байден, выступая на стартовавшем в Вашингтоне саммите стран НАТО.
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Байден допустил, что при поддержке НАТО Украина может "остановить" Россию
00:57
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАДжо БайденНАТОКиев
 
 
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