https://ria.ru/20240710/ssha-1958649310.html

Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден

Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден - РИА Новости, 10.07.2024

Киев будет получать системы ПВО раньше других союзников США, обещает Байден

США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок систем противовоздушной обороны, таким образом Киев будет получать их раньше, чем кто-либо... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:18

2024-07-10T01:18

2024-07-10T01:18

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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. США намерены сделать Украину приоритетным направлением для поставок систем противовоздушной обороны, таким образом Киев будет получать их раньше, чем кто-либо другой из союзников Вашингтона, заявил во вторник американский президент Джо Байден. "США позаботятся о том, что, когда мы будем поставлять критически важные воздушные перехватчики, Украина будет их первоочередным получателем. Они будут получать эти системы раньше, чем кто-либо еще", - сказал Байден, выступая на стартовавшем в Вашингтоне саммите стран НАТО.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958647839.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, джо байден, нато, киев