СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ряд военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, мишенью которой могут стать американский военный персонал или объекты, ранее сообщал CNN.
По информации телеканала, американская разведка получила данные, что лица, якобы нанятые Россией, собирались организовать серию атак по саботажу военных объектов США. При этом командование США в Европе отказалось назвать CNN конкретные причины усиления мер безопасности, сообщив, что "повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил".
Ранее американский военный чиновник в комментарии РИА Новости также не связывал усиление безопасности конкретно с Россией, по его словам, оно вызвано сообщениями о возможных террористических атаках на объекты США в регионе.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".