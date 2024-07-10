Рейтинг@Mail.ru
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа" - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 10.07.2024 (обновлено: 00:31 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ssha-1958645974.html
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа" - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
Меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией, утверждает телеканал CNN со... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:22
2024-07-10T00:31
сша
европа
россия
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ряд военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, мишенью которой могут стать американский военный персонал или объекты, ранее сообщал CNN. По информации телеканала, американская разведка получила данные, что лица, якобы нанятые Россией, собирались организовать серию атак по саботажу военных объектов США. При этом командование США в Европе отказалось назвать CNN конкретные причины усиления мер безопасности, сообщив, что "повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил". Ранее американский военный чиновник в комментарии РИА Новости также не связывал усиление безопасности конкретно с Россией, по его словам, оно вызвано сообщениями о возможных террористических атаках на объекты США в регионе. Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240708/plan-1958375525.html
https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, россия, такер карлсон, нато, в мире
США, Европа, Россия, Такер Карлсон, НАТО, В мире
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"

CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Меры безопасности на военных базах США в Европе усилили из-за якобы готовящегося саботажа со стороны лиц, связанных с Россией, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ряд военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, мишенью которой могут стать американский военный персонал или объекты, ранее сообщал CNN.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Предложат соглашение". На Западе раскрыли план США по России
8 июля, 22:18
По информации телеканала, американская разведка получила данные, что лица, якобы нанятые Россией, собирались организовать серию атак по саботажу военных объектов США. При этом командование США в Европе отказалось назвать CNN конкретные причины усиления мер безопасности, сообщив, что "повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а комбинацией факторов, потенциально влияющих на безопасность американских сил".
Ранее американский военный чиновник в комментарии РИА Новости также не связывал усиление безопасности конкретно с Россией, по его словам, оно вызвано сообщениями о возможных террористических атаках на объекты США в регионе.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России
8 июля, 10:49
 
СШАЕвропаРоссияТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала