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ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец - РИА Новости, 10.07.2024
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец
Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:11
2024-07-10T05:11
2024-07-10T05:26
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости артиллерист-десантник из группировки войск "Днепр" с позывным "Сокол". "В основном фугасные. И поджигают траву. Зажигательными", - сказал он. Температура воздуха в степях Херсонской области доходит до 37 градусов в тени. На месте прилета зажигательного боеприпаса мгновенно вспыхивает пожар. Один из таких очагов возгорания был заснят корреспондентом РИА Новости во время общения с бойцами ВС РФ на позициях.
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херсонская область , вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец
Боец ВС России: артиллерия ВСУ поджигает сельхозугодья в Херсонской области