Рейтинг@Mail.ru
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 10.07.2024 (обновлено: 05:26 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/selkhozugodya-1958659168.html
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец - РИА Новости, 10.07.2024
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец
Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:11
2024-07-10T05:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости артиллерист-десантник из группировки войск "Днепр" с позывным "Сокол". "В основном фугасные. И поджигают траву. Зажигательными", - сказал он. Температура воздуха в степях Херсонской области доходит до 37 градусов в тени. На месте прилета зажигательного боеприпаса мгновенно вспыхивает пожар. Один из таких очагов возгорания был заснят корреспондентом РИА Новости во время общения с бойцами ВС РФ на позициях.
https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_12c28204bb90dc61e35ee52e5c40fb5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец

Боец ВС России: артиллерия ВСУ поджигает сельхозугодья в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости артиллерист-десантник из группировки войск "Днепр" с позывным "Сокол".
"В основном фугасные. И поджигают траву. Зажигательными", - сказал он.
Беженец о применении ВСУ токсичных веществ в Торецке летом 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
ВСУ применяли токсичные вещества летом 2023 года в Торецке, сообщил беженец
03:37
Температура воздуха в степях Херсонской области доходит до 37 градусов в тени. На месте прилета зажигательного боеприпаса мгновенно вспыхивает пожар. Один из таких очагов возгорания был заснят корреспондентом РИА Новости во время общения с бойцами ВС РФ на позициях.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала