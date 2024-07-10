https://ria.ru/20240710/selkhozugodya-1958659168.html

ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец

ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец - РИА Новости, 10.07.2024

ВСУ намеренно поджигают сельхозугодья в Херсонской области, сообщил боец

Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:11

2024-07-10T05:11

2024-07-10T05:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил РИА Новости артиллерист-десантник из группировки войск "Днепр" с позывным "Сокол". "В основном фугасные. И поджигают траву. Зажигательными", - сказал он. Температура воздуха в степях Херсонской области доходит до 37 градусов в тени. На месте прилета зажигательного боеприпаса мгновенно вспыхивает пожар. Один из таких очагов возгорания был заснят корреспондентом РИА Новости во время общения с бойцами ВС РФ на позициях.

https://ria.ru/20240710/toretsk-1958655340.html

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херсонская область , вооруженные силы рф, в мире