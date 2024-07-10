https://ria.ru/20240710/sakhalin-1958662430.html

Сахалин отправил в зону СВО беспилотники и тепловизионные одеяла

Сахалин отправил в зону СВО беспилотники и тепловизионные одеяла - РИА Новости, 10.07.2024

Сахалин отправил в зону СВО беспилотники и тепловизионные одеяла

Сахалин передал землякам в зону проведения специальной военной операции очередную партию спецтехники и снаряжения, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T06:59

2024-07-10T06:59

2024-07-10T06:59

надежные люди

валерий лимаренко

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл – РИА Новости. Сахалин передал землякам в зону проведения специальной военной операции очередную партию спецтехники и снаряжения, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "По просьбе бойцов отправляем специальные квадрокоптеры с ночным видением со всеми комплектующими. Такие модели беспилотников удобно применять в разведке. Также передаем одеяла с защитой от тепловизора. Они помогают укрываться от осколков, переносить раненых в безопасное место", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы бойцы с Сахалина и Курил имели все необходимое оборудование для защиты. "Пока наши бойцы бесстрашно защищают Родину, заботимся об их семьях. А воинов ждем домой с Победой!" - отметил в заключение Лимаренко. Сахалин регулярно поставляет необходимую бойцам помощь в зону спецоперации. Вклад региона в дело поддержки армии и участников СВО неоднократно был отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Сахалинская область получила от Минобороны РФ кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".

https://ria.ru/20240702/mashina-1956828187.html

https://ria.ru/20240520/pomosch-1947251350.html

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валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия