"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России
Риттер назвал ВС России самыми опытными и эффективными в мире
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong.
"Российские вооруженные силы сегодня самые закаленные, опытные и эффективные войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям", — сказал он.
"Российские вооруженные силы сегодня самые закаленные, опытные и эффективные войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям", — сказал он.
Риттер добавил, что российские военные применяют такие средства радиоэлектронной борьбы, которые ставят украинцев в тупик.
"А то, как они ведут боевые действия с помощью беспилотников, просто уму непостижимо", — отметил американский разведчик.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно нейтрализуют украинские дроны.
"А то, как они ведут боевые действия с помощью беспилотников, просто уму непостижимо", — отметил американский разведчик.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно нейтрализуют украинские дроны.