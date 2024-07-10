https://ria.ru/20240710/ritter-1958758880.html

"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России

"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России - РИА Новости, 10.07.2024

"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России

Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:25

2024-07-10T15:25

2024-07-10T15:25

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong."Российские вооруженные силы сегодня самые закаленные, опытные и эффективные войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям", — сказал он. Риттер добавил, что российские военные применяют такие средства радиоэлектронной борьбы, которые ставят украинцев в тупик. "А то, как они ведут боевые действия с помощью беспилотников, просто уму непостижимо", — отметил американский разведчик. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно нейтрализуют украинские дроны.

https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html

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