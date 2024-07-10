Рейтинг@Mail.ru
"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ritter-1958758880.html
"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России
"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России - РИА Новости, 10.07.2024
"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России
Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:25
2024-07-10T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong."Российские вооруженные силы сегодня самые закаленные, опытные и эффективные войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям", — сказал он. Риттер добавил, что российские военные применяют такие средства радиоэлектронной борьбы, которые ставят украинцев в тупик. "А то, как они ведут боевые действия с помощью беспилотников, просто уму непостижимо", — отметил американский разведчик. Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно нейтрализуют украинские дроны.
https://ria.ru/20240710/krym-1958705819.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
"Уму непостижимо". В США откровенно высказались о ВС России

Риттер назвал ВС России самыми опытными и эффективными в мире

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские военные показывают свою чрезвычайную эффективность в конфликте на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong.

"Российские вооруженные силы сегодня самые закаленные, опытные и эффективные войска в мире, потому что у них правильный подход. Они стремительно приспосабливаются к реалиям", — сказал он.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Не верят". В США выступили с заявлением по Крыму
Вчера, 12:06
Риттер добавил, что российские военные применяют такие средства радиоэлектронной борьбы, которые ставят украинцев в тупик.

"А то, как они ведут боевые действия с помощью беспилотников, просто уму непостижимо", — отметил американский разведчик.

Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно нейтрализуют украинские дроны.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
Вчера, 10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала