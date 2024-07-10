https://ria.ru/20240710/pvo-1958650141.html
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина - РИА Новости, 10.07.2024
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
Новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:34
2024-07-10T01:34
2024-07-10T02:45
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, говорится в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров."Коллективно мы предоставляем Украине дополнительные стратегические системы ПВО, в том числе дополнительные батареи Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты Patriot от Нидерландов и других партнеров для обеспечения работы дополнительной батареи, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии", - говорится в релизе.Тактические системы ПВО, которые получит Украина от Вашингтона и его союзников в ближайшие месяцы, включают комплексы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958649976.html
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украина, россия, сергей лавров, нато, вашингтон (штат), в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вашингтон (штат), В мире
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
Украина получит от Запада системы ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и Gepard