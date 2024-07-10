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Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией - РИА Новости, 10.07.2024
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17:45 10.07.2024 (обновлено: 18:24 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/prokuratura-1958804911.html
Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией
Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией - РИА Новости, 10.07.2024
Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:45
2024-07-10T18:24
россия
генеральная прокуратура рф
the moscow times
технологии
латвия
нидерланды
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times* (Нидерланды)", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что НПО расположена в Амстердаме и осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных неправительственных организаций Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober** и TVR Studios B.V.***.&quot;Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике&quot;, - уточняется в релизе.Ранее доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти по проведению специальной военной операции.Издание на постоянной основе взаимодействует с иностранными НПО, признанными иноагентами - Limited liability company (SIA) Medusa Project* (Латвия), The Insider* (Латвия), IStories fonds* (Латвия), Radio Free Europe/Radio Liberty* (США), деятельность которых ранее также была признана нежелательной в России.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.*** Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20240709/genprokuratura-1958636429.html
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россия, генеральная прокуратура рф, the moscow times, технологии, латвия, нидерланды, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, The Moscow Times, Технологии, Латвия, Нидерланды, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Генпрокуратура признала The Moscow Times* нежелательной организацией

ГП РФ признала голландское издание The Moscow Times нежелательной организацией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times* (Нидерланды)", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что НПО расположена в Амстердаме и осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных неправительственных организаций Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober** и TVR Studios B.V.***.
«

"Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике", - уточняется в релизе.

Ранее доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти по проведению специальной военной операции.
Издание на постоянной основе взаимодействует с иностранными НПО, признанными иноагентами - Limited liability company (SIA) Medusa Project* (Латвия), The Insider* (Латвия), IStories fonds* (Латвия), Radio Free Europe/Radio Liberty* (США), деятельность которых ранее также была признана нежелательной в России.
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* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
*** Организация, признанная нежелательной в России
 
РоссияГенеральная прокуратура РФThe Moscow TimesТехнологииЛатвияНидерландыФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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