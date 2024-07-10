https://ria.ru/20240710/produkty-1958652121.html

В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты

В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты - РИА Новости, 10.07.2024

В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты

Рост зарплат, удорожание стоимости логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России, рассказал... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T02:10

2024-07-10T02:10

2024-07-10T02:57

экономика

россия

алексей заботкин

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рост зарплат, удорожание стоимости логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Я считаю, что с осени есть шанс наблюдать тренд на некоторое снижение уровня продовольственной инфляции в формате год к году из-за эффекта довольно высокой базы второго полугодия прошлого года. При этом, по моему мнению, быстрого замедления до желаемых результатов (4-5%) ждать не стоит", - заявил он. Это, по его словам, обусловлено такими факторами, как длительный период высокой ключевой ставки, подорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ростом заработной платы. Тренин уточнил, что за январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5%. На прошлой неделе зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, при этом цель годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине следующего года. Росстат сообщал, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240214/benefitsiary-1927212625.html

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экономика, россия, алексей заботкин, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)