https://ria.ru/20240710/produkty-1958652121.html
В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты
В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты - РИА Новости, 10.07.2024
В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты
Рост зарплат, удорожание стоимости логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России, рассказал... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:10
2024-07-10T02:10
2024-07-10T02:57
экономика
россия
алексей заботкин
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рост зарплат, удорожание стоимости логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Я считаю, что с осени есть шанс наблюдать тренд на некоторое снижение уровня продовольственной инфляции в формате год к году из-за эффекта довольно высокой базы второго полугодия прошлого года. При этом, по моему мнению, быстрого замедления до желаемых результатов (4-5%) ждать не стоит", - заявил он. Это, по его словам, обусловлено такими факторами, как длительный период высокой ключевой ставки, подорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также ростом заработной платы. Тренин уточнил, что за январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5%. На прошлой неделе зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, при этом цель годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине следующего года. Росстат сообщал, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240214/benefitsiary-1927212625.html
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экономика, россия, алексей заботкин, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В АКРА объяснили, что мешает снижению цен на продукты
АКРА: снизить цены на продукты мешают рост зарплат, логистика и ключевая ставка