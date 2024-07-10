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Биография Валентины Пономаревой

Биография Валентины Пономаревой - РИА Новости, 10.07.2024

Биография Валентины Пономаревой

Эстрадная и джазовая певица Валентина Дмитриевна Пономарева родилась 10 июля 1939 года в Москве в семье профессиональных музыкантов. Ее отец – скрипач Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:57

2024-07-10T00:57

2024-07-10T00:58

справки

москва

валентина пономарева

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Эстрадная и джазовая певица Валентина Дмитриевна Пономарева родилась 10 июля 1939 года в Москве в семье профессиональных музыкантов. Ее отец – скрипач Дмитрий Пономарев, племянник знаменитого цыганского музыканта Михаила Эрденко, мать – пианистка Ирина Лукашова. С самого раннего детства будущая певица росла, окруженная музыкой, – ей были одинаково хорошо знакомы европейская классика и цыганские мелодии. Классическую музыку Пономарева постигала под руководством матери, а многочисленная цыганская родня приобщила к романсам и цыганским песням.Из-за частых переездов родителей Валентине Пономаревой приходилось посещать учебные заведения среднего образования по всей стране. В 1960 году она окончила экстерном Хабаровское музыкальное училище (сейчас Хабаровский краевой колледж искусств), где училась по классам сольного пения и фортепиано. Во время обучения артистка познакомилась с джазом и увлеклась этим жанром.После окончания училища, в том же 1960 году, состоялся дебют певицы на театральной сцене. Валентина Пономарева приняла приглашение сыграть цыганку Машеньку в спектакле "Живой труп" по одноименной пьесе Льва Толстого, поставленном в Хабаровском краевом театре драмы. В работе над ролью Пономаревой удалось применить свой талант певицы – она исполнила цыганские песни, в том числе "Невечернюю", которые имели большой успех у зрителей.С 1960-х годов артистка пела в джазовых ансамблях Хабаровска и Кемерова.В 1967 году Валентина Пономарева приняла участие в Международном джазовом фестивале в Таллине (Эстония), где продемонстрировала высокий уровень вокальных импровизаций. Там ее заметил и пригласил солисткой в свой джаз-оркестр Анатолий Кролл. Вместе с коллективом Пономарева с успехом гастролировала по всей стране. В 1971 году певица покинула оркестр и стала артисткой московского цыганского театра "Ромэн". Она выходила на сцену в таких спектаклях, как "Костры Будущая" режиссера Эдгара Эгадзе, "Большая волна Ганга" и "Здравствуй, Пушкин!" Бориса Ташкентского и др.В 1973 году в рамках театра возникло трио "Ромэн", солисткой которого стала Валентина Пономарева. Коллектив быстро стал популярным как в СССР, так и за его пределами. Трио получило профессиональное признание: в 1973 году участники стали лауреатами Всероссийского конкурса театральной молодежи и Всесоюзного конкурса артистов эстрады, в 1976 году – лауреатами Каннского фестиваля артистов эстрады и кино (MIDEM).В 1979 году Валентина Пономарева ушла из театра "Ромэн", а затем, в 1983 года, из трио, после чего устроилась работать в варьете в "Интуристе".В 1980-х годах певица снова обратилась к джазу: она участвовала в джазовых фестивалях с сольными программами, выступала вместе с известными музыкантами фри-джаза – Сергеем Курехиным, Анатолием Вапировым, Владимиром Чекасиным, Джоном Зорном и др.В 1983 году Пономареву пригласили исполнить песни главной героини в фильме "Жестокий романс" режиссера Эльдара Рязанова (вышел на экраны в 1984 году). Появление певицы в амплуа исполнительницы романсов совпало с всплеском интереса к этому жанру. Романсы из фильма имели большой успех у публики, их постоянно заказывали на радио. Вскоре певица стала появляться в этом жанре на телевизионном экране и концертных площадках. Пономарева исполняла русские, салонные, городские, жестокие, цыганские романсы, гастролировала с ними и участвовала в Международном фольклорном фестивале в Татеяме (Япония, 1989), Международном фестивале "Войс Овер" в Лондоне (Великобритания) и Диссонантен-фестивале в Нидерландах (оба в 1990 году) и др. Параллельно артистка выступала на фестивале советского авангардного джаза в Цюрихе (Швейцария, 1989), фестивале современной музыки в Хаддерсфилде (Великобритания, 1990), на фестивале "Джазовое лето-91" в Италии (1991) и др.В 1991 году певица основала в Москве "Музыкальный театр Валентины Пономаревой", став его руководителем.За свою творческую биографию Валентина Пономарева записала более полутора десятков сольных альбомов, среди которых "Искушение" (1989), "Terra incognita" (1990), "Две гитары" (1993), "April in Japan" (2001).Артистка принимала участие в озвучивании художественных и анимационных фильмов. Ее голос звучит в картинах "Синие зайцы, или Музыкальное путешествие" режиссера Виталия Аксенова (1972), "Королевский бутерброд" Андрея Хржановского (1985), "Смерч" Бако Садыкова, "Кошка, которая гуляла сама по себе" Идеи Гараниной (оба 1988), "Маленький человек в большой войне" Шухрата Аббасова (1989) и др. Кроме того, Валентина Пономарева пробовала себя в кино, среди ее ролей – цыганская певица в фильме "Эта веселая планета" режиссеров Юрия Саакова и Юрия Цветкова, (1973), певица в картине "Мой дом – театр" Бориса Ермолаева (1975) и др. С 2002 по 2006 год Пономарева была инициатором и автором цикла концертов "Душа моя – романс" с участием молодых исполнителей романса.Валентина Пономарева замужем вторым браком. От первого брака у нее сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, валентина пономарева