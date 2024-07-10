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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.07.2024
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08:14 10.07.2024 (обновлено: 08:15 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/pogoda-1958666953.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:14
2024-07-10T08:15
общество
москва
московская область (подмосковье)
коломна
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как рассказал синоптик, в Москве сейчас начинает сказываться влияние скандинавского антициклона, который вытесняет на юго-восток от столицы поля облачности холодного атмосферного фронта. "В течение дня влияние "скандинавца" усилится, а значит, москвичей и жителей Подмосковья ожидает по-летнему комфортный и нежаркий денек с температурным фоном, соответствующим норме климата макушки лета. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 24-27 градусов, а в Подмосковье - плюс 23-28", - рассказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. "Сейчас в городе плюс 19,1, небосвод прикрыт перистыми и высококучевыми облаками, но уже не более, чем на 20-30%. Без осадков. Видимость 20 километров. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность 78%. Атмосферное давление 755, 2 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды наблюдалась на реке Клязьме у города Орехово-Зуево и составила 26 градусов. На реках Москва у города Коломна, Ока от города Серпухов до города Коломна она составляла плюс 24-25 градусов, на остальных реках температура составляла плюс 19-21 градус.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), коломна, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Как рассказал синоптик, в Москве сейчас начинает сказываться влияние скандинавского антициклона, который вытесняет на юго-восток от столицы поля облачности холодного атмосферного фронта.
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"В течение дня влияние "скандинавца" усилится, а значит, москвичей и жителей Подмосковья ожидает по-летнему комфортный и нежаркий денек с температурным фоном, соответствующим норме климата макушки лета. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 24-27 градусов, а в Подмосковье - плюс 23-28", - рассказал Тишковец.
Специалист добавил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
"Сейчас в городе плюс 19,1, небосвод прикрыт перистыми и высококучевыми облаками, но уже не более, чем на 20-30%. Без осадков. Видимость 20 километров. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность 78%. Атмосферное давление 755, 2 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что наибольшая температура поверхностного слоя воды наблюдалась на реке Клязьме у города Орехово-Зуево и составила 26 градусов. На реках Москва у города Коломна, Ока от города Серпухов до города Коломна она составляла плюс 24-25 градусов, на остальных реках температура составляла плюс 19-21 градус.
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4 июля, 17:43
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)КоломнаЕвгений ТишковецПогода
 
 
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