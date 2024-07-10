https://ria.ru/20240710/pentagon-1958646409.html

Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений

Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений - РИА Новости, 10.07.2024

Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений

Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании объемом 460 миллионов долларов на изучение проблем национальной безопасности страны и... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:29

2024-07-10T00:29

2024-07-10T00:29

пенсильвания

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании объемом 460 миллионов долларов на изучение проблем национальной безопасности страны и формулировки рекомендаций по их решению, сообщили в Пентагоне. "Университет штата Пенсильвания получил контракт с потолком 460 миллионов долларов… для решения актуальных проблем, затрагивающих национальную безопасность, предоставления аналитических оценок и рекомендации по решению", - указано в распространенном заявлении ведомства. Отмечается, что работы будут проводиться до 8 июля 2029 года и направлены на то, чтобы помочь "руководству министерства обороны принимать обоснованные решения".

https://ria.ru/20240703/ssha-1956992224.html

пенсильвания

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пенсильвания, министерство обороны сша, в мире