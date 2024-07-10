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Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений - РИА Новости, 10.07.2024
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00:29 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/pentagon-1958646409.html
Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений
Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений - РИА Новости, 10.07.2024
Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений
Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании объемом 460 миллионов долларов на изучение проблем национальной безопасности страны и... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:29
2024-07-10T00:29
пенсильвания
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании объемом 460 миллионов долларов на изучение проблем национальной безопасности страны и формулировки рекомендаций по их решению, сообщили в Пентагоне. "Университет штата Пенсильвания получил контракт с потолком 460 миллионов долларов… для решения актуальных проблем, затрагивающих национальную безопасность, предоставления аналитических оценок и рекомендации по решению", - указано в распространенном заявлении ведомства. Отмечается, что работы будут проводиться до 8 июля 2029 года и направлены на то, чтобы помочь "руководству министерства обороны принимать обоснованные решения".
https://ria.ru/20240703/ssha-1956992224.html
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пенсильвания, министерство обороны сша, в мире
Пенсильвания, Министерство обороны США, В мире
Пентагон заключил контракт на изучение проблем нацбезопасности и их решений

Пентагон заключил контракт в $460 миллионов на изучение проблем нацбезопасности

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с Университетом Пенсильвании объемом 460 миллионов долларов на изучение проблем национальной безопасности страны и формулировки рекомендаций по их решению, сообщили в Пентагоне.
"Университет штата Пенсильвания получил контракт с потолком 460 миллионов долларов… для решения актуальных проблем, затрагивающих национальную безопасность, предоставления аналитических оценок и рекомендации по решению", - указано в распространенном заявлении ведомства.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Пентагон заключил контракт на поставку комплексов РЭБ к истребителям F-16
3 июля, 01:25
Отмечается, что работы будут проводиться до 8 июля 2029 года и направлены на то, чтобы помочь "руководству министерства обороны принимать обоснованные решения".
 
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