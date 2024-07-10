https://ria.ru/20240710/odessa-1958656352.html

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T04:01

2024-07-10T04:01

2024-07-10T05:25

специальная военная операция на украине

одесса

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

одесская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Затем телеканал дважды сообщил о повторных взрывах.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области прозвучала в 1.23 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240710/vzryvy-1958655917.html

одесса

россия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесская область, в мире