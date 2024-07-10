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В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:01
2024-07-10T04:01
2024-07-10T05:25
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Затем телеканал дважды сообщил о повторных взрывах.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области прозвучала в 1.23 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесская область, В мире
В Одессе прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе на фоне тревоги прогремела серия взрывов