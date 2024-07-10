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Российских военных будут учить уничтожению мини-дронов стрельбой из ружей - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 10.07.2024 (обновлено: 05:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/obuchenie-1958659001.html
Российских военных будут учить уничтожению мини-дронов стрельбой из ружей
Российских военных будут учить уничтожению мини-дронов стрельбой из ружей - РИА Новости, 10.07.2024
Российских военных будут учить уничтожению мини-дронов стрельбой из ружей
Военнослужащие РФ будут уничтожать мини-дроны войск Украины на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из гладкоствольных ружей - бойцы... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:08
2024-07-10T05:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
алабино
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие РФ будут уничтожать мини-дроны войск Украины на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из гладкоствольных ружей - бойцы прикрытия подразделений будут оттачивать соответствующие навыки в ходе стендовой стрельбы, сообщили в Минобороны РФ. Мини-дроны в зоне проведения СВО, в том числе квадрокоптеры со сбросом боеприпасов или FPV-дроны, являются серьезной угрозой для техники и личного состава. Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества. "На подмосковном полигоне Алабино завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малоразмерной беспилотной авиации с применением упражнений стендовой стрельбы из гладкоствольных ружей. Данный курс напрямую связан со спортивной дисциплиной – стендовой стрельбой, в ходе которого отрабатывается скоростное поражение динамических малоразмерных целей, направляющихся в сторону стрелка с разных сторон", - сказали в ведомстве. Как уточнил инструктор с позывным "Дед", в ходе курса имитируется стрельба по движущимся в сторону защищаемых объектов разведывательным и ударным коптерам противника, которые резко меняют направление движения, высоту и могут идти с разной скоростью. Он добавил, что основная сложность при обучении данных специалистов, владеющих навыками стрельбы по статичным или медленным целям, - обучить их стрелять с упреждением, то есть просчитывать траекторию полета объекта. "Основным средством борьбы (с дронами - ред.) являются средства радиоэлектронной борьбы. Мы учим по системе: обнаружить, подавить и после этого уничтожить уже гладкоствольным оружием", - рассказал инструктор с позывным "Ворчун". Он уточнил, что для обнаружения используются различные анализаторы спектра частот, перехватывается связь управления между дроном и оператором управления или аппаратурой управления пультом. А с помощью спектрального анализатора и узконаправленной антенны можно четко определить, в какой стороне находится дрон. В дальнейшем инструкторы-методисты будут направлены в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск "Запад".
https://ria.ru/20240710/tor-m2-1958658877.html
https://ria.ru/20240709/bespilotnik-1958404576.html
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россия, украина, алабино
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Алабино
Российских военных будут учить уничтожению мини-дронов стрельбой из ружей

Военных будут учить в тылу уничтожению мини-дронов скоростной стрельбой из ружей

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Военнослужащие РФ будут уничтожать мини-дроны войск Украины на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из гладкоствольных ружей - бойцы прикрытия подразделений будут оттачивать соответствующие навыки в ходе стендовой стрельбы, сообщили в Минобороны РФ.
Мини-дроны в зоне проведения СВО, в том числе квадрокоптеры со сбросом боеприпасов или FPV-дроны, являются серьезной угрозой для техники и личного состава. Уничтожать такие цели средствами ПВО неэффективно из-за их малых размеров и большого количества.
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"На подмосковном полигоне Алабино завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малоразмерной беспилотной авиации с применением упражнений стендовой стрельбы из гладкоствольных ружей. Данный курс напрямую связан со спортивной дисциплиной – стендовой стрельбой, в ходе которого отрабатывается скоростное поражение динамических малоразмерных целей, направляющихся в сторону стрелка с разных сторон", - сказали в ведомстве.
Как уточнил инструктор с позывным "Дед", в ходе курса имитируется стрельба по движущимся в сторону защищаемых объектов разведывательным и ударным коптерам противника, которые резко меняют направление движения, высоту и могут идти с разной скоростью. Он добавил, что основная сложность при обучении данных специалистов, владеющих навыками стрельбы по статичным или медленным целям, - обучить их стрелять с упреждением, то есть просчитывать траекторию полета объекта.
"Основным средством борьбы (с дронами - ред.) являются средства радиоэлектронной борьбы. Мы учим по системе: обнаружить, подавить и после этого уничтожить уже гладкоствольным оружием", - рассказал инструктор с позывным "Ворчун". Он уточнил, что для обнаружения используются различные анализаторы спектра частот, перехватывается связь управления между дроном и оператором управления или аппаратурой управления пультом. А с помощью спектрального анализатора и узконаправленной антенны можно четко определить, в какой стороне находится дрон.
В дальнейшем инструкторы-методисты будут направлены в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск "Запад".
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Вчера, 06:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлабино
 
 
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