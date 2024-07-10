https://ria.ru/20240710/obstrel-1958646609.html

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.07.2024

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:31

2024-07-10T00:31

2024-07-10T00:34

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ДОНЕЦК, 10 июля - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок два факта вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тринадцать обстрелов - на донецком направлении, двадцать девять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 129 различных боеприпасов. Кроме того, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. В предыдущие сутки было зафиксировано 25 обстрелов.

https://ria.ru/20240709/donetsk-1958605635.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире