https://ria.ru/20240710/marochko-1958664552.html
Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ
Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ
Подвижный пункт управления ВСУ уничтожили российские бойцы на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:36
2024-07-10T07:36
2024-07-10T07:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Подвижный пункт управления ВСУ уничтожили российские бойцы на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки северо-западнее Масютовки Купянского района в Парнянском лесу был выявлен подвижный пункт управления украинских боевиков с развернутыми антеннами связи. Барражирующими боеприпасами был уничтожен ПУ с узлом связи на базе ГАЗ-66, а также две единицы вспомогательной бронетехники западного производства", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ
Марочко: ВС России уничтожили подвижный пункт управления ВСУ под Купянском