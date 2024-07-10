https://ria.ru/20240710/marochko-1958664552.html

Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ

Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

Марочко сообщил об уничтожении подвижного пункта управления ВСУ

Подвижный пункт управления ВСУ уничтожили российские бойцы на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:36

2024-07-10T07:36

2024-07-10T07:36

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Подвижный пункт управления ВСУ уничтожили российские бойцы на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе аэроразведки северо-западнее Масютовки Купянского района в Парнянском лесу был выявлен подвижный пункт управления украинских боевиков с развернутыми антеннами связи. Барражирующими боеприпасами был уничтожен ПУ с узлом связи на базе ГАЗ-66, а также две единицы вспомогательной бронетехники западного производства", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958661263.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины