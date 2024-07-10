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СМИ: США демонтируют свой пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.07.2024
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03:43 10.07.2024 (обновлено: 03:47 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gaza-1958655521.html
СМИ: США демонтируют свой пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи
СМИ: США демонтируют свой пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: США демонтируют свой пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи
Временный пирс США для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа в среду откроется на несколько дней для завершения последних операций, а затем будет закрыт и РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T03:43
2024-07-10T03:47
в мире
сша
джо байден
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временный пирс США для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа в среду откроется на несколько дней для завершения последних операций, а затем будет закрыт и демонтирован навсегда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. "Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газу, будет открыт в среду для использования в течение нескольких дней, но затем его планируют убрать навсегда, заявили несколько официальных лиц США", - говорится в сообщении агентства. Чиновники заявили, что цель состоит в том, чтобы переместить всю скопившуюся гуманитарную помощь в безопасную зону на пляже в секторе Газа, а затем демонтировать пирс. Условия операции еще прорабатываются. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнит даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась. О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал 1,5 недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20240706/ssha-1957816398.html
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в мире, сша, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Джо Байден, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США демонтируют свой пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи

AP: временный пирс США в Газе откроется на пару дней, а затем будет демонтирован

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временный пирс США для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа в среду откроется на несколько дней для завершения последних операций, а затем будет закрыт и демонтирован навсегда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
«
"Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газу, будет открыт в среду для использования в течение нескольких дней, но затем его планируют убрать навсегда, заявили несколько официальных лиц США", - говорится в сообщении агентства.
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Чиновники заявили, что цель состоит в том, чтобы переместить всю скопившуюся гуманитарную помощь в безопасную зону на пляже в секторе Газа, а затем демонтировать пирс. Условия операции еще прорабатываются.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнит даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась.
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал 1,5 недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов.
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