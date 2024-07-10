СМИ: США демонтируют свой пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи
AP: временный пирс США в Газе откроется на пару дней, а затем будет демонтирован
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Временный пирс США для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа в среду откроется на несколько дней для завершения последних операций, а затем будет закрыт и демонтирован навсегда, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
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"Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в Газу, будет открыт в среду для использования в течение нескольких дней, но затем его планируют убрать навсегда, заявили несколько официальных лиц США", - говорится в сообщении агентства.
Чиновники заявили, что цель состоит в том, чтобы переместить всю скопившуюся гуманитарную помощь в безопасную зону на пляже в секторе Газа, а затем демонтировать пирс. Условия операции еще прорабатываются.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку проект не выполнит даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась.
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал 1,5 недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов.