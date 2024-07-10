https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958663338.html
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ
России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:08
2024-07-10T07:08
2024-07-10T07:34
россия
вена
константин гаврилов
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_0:168:2501:1574_1920x0_80_0_0_f0c3f3f84c8772fff46b6790e2e7d10c.jpg
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его заседания, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, в ответ на неприемлемые шаги российская делегация не бездействует. "Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ. Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла. Намерены продолжать эту линию до тех пор, пока ротируемые председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности, нейтральности и учёта интересов всех без исключения государств-участников", - сообщил Гаврилов.
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958661569.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/09/1003180902_89:0:2410:1741_1920x0_80_0_0_160d820b127ad4048f124d4e26933d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, константин гаврилов, обсе, в мире
Россия, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ, В мире
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ
Гаврилов: Россия из-за действий председателя Форума ОБСЕ блокировала заседания
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его заседания, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, в ответ на неприемлемые шаги российская делегация не бездействует.
"Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ. Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла. Намерены продолжать эту линию до тех пор, пока ротируемые председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности, нейтральности и учёта интересов всех без исключения государств-участников", - сообщил Гаврилов.