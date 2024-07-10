https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958663338.html

Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ

Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024

Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ

России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T07:08

2024-07-10T07:08

2024-07-10T07:34

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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его заседания, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, в ответ на неприемлемые шаги российская делегация не бездействует. "Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ. Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла. Намерены продолжать эту линию до тех пор, пока ротируемые председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности, нейтральности и учёта интересов всех без исключения государств-участников", - сообщил Гаврилов.

https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958661569.html

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россия, вена, константин гаврилов, обсе, в мире