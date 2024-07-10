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Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024
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07:08 10.07.2024 (обновлено: 07:34 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958663338.html
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ
России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T07:08
2024-07-10T07:34
россия
вена
константин гаврилов
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его заседания, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, в ответ на неприемлемые шаги российская делегация не бездействует. "Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ. Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла. Намерены продолжать эту линию до тех пор, пока ротируемые председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности, нейтральности и учёта интересов всех без исключения государств-участников", - сообщил Гаврилов.
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958661569.html
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россия, вена, константин гаврилов, обсе, в мире
Россия, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ, В мире
Гаврилов объяснил, почему Россия блокировала заседания Форума ОБСЕ

Гаврилов: Россия из-за действий председателя Форума ОБСЕ блокировала заседания

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. России в ответ на неприемлемые действия хорватского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (ФСОБ) пришлось блокировать его заседания, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, в ответ на неприемлемые шаги российская делегация не бездействует.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
На Форуме ОБСЕ за два года пять раз не дали России пригласить докладчиков
06:36
"Только за летний переговорный раунд в ответ на вопиющие действия хорватского председательства мы были вынуждены блокировать проведение пяти заседаний ФСОБ. Убеждены, что в условиях, когда интересы России как государства-участника ОБСЕ ущемляются, проведение регулярных встреч Форума не имеет смысла. Намерены продолжать эту линию до тех пор, пока ротируемые председательства не начнут придерживаться в своей работе принципов беспристрастности, нейтральности и учёта интересов всех без исключения государств-участников", - сообщил Гаврилов.
 
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