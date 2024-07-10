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Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024
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05:17 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958659305.html
Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ
Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024
Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ
Пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ, касающиеся передачи обычных вооружений и контроля за ПЗРК, заявил в своей статье для РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:17
2024-07-10T05:17
украина
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константин гаврилов
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ, касающиеся передачи обычных вооружений и контроля за ПЗРК, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат напомнил про договорённости ОБСЕ в области предотвращения незаконного оборота ЛСО (легкого и стрелкового оружия) и ЗОБ (запасов обычных боеприпасов). По его словам, "прослеживается полный отход западных государств – участников ОБСЕ от продвигавшихся ими же на протяжении многих лет принципов скрупулёзного экспортного контроля при поставках вооружений и ответственного поведения при рассмотрении вопросов о возможности их передач в зоны конфликтов". "Сегодня в нарушение "Принципов ОБСЕ, регулирующих передачи обычных вооружений" (1993 г.), Документов ОБСЕ о ЛСО (2000 г.) и "Принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом ПЗРК" (2008 г.) ЕС и НАТО "пичкают" Украину оружием, не заботясь о том, что оно применяется ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирных жителей, включая женщин и детей Российской Федерации. Более того, зачастую они сами дают целеуказания для нанесения ударов, чтобы запугать наших граждан. Разумеется, в этих условиях невозможно говорить о новом режиме контроля над вооружениями в Европе", - заявил Гаврилов.
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украина, россия, вена, константин гаврилов, обсе, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО, В мире
Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ

Гаврилов: пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ, касающиеся передачи обычных вооружений и контроля за ПЗРК, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат напомнил про договорённости ОБСЕ в области предотвращения незаконного оборота ЛСО (легкого и стрелкового оружия) и ЗОБ (запасов обычных боеприпасов). По его словам, "прослеживается полный отход западных государств – участников ОБСЕ от продвигавшихся ими же на протяжении многих лет принципов скрупулёзного экспортного контроля при поставках вооружений и ответственного поведения при рассмотрении вопросов о возможности их передач в зоны конфликтов".
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01:09
"Сегодня в нарушение "Принципов ОБСЕ, регулирующих передачи обычных вооружений" (1993 г.), Документов ОБСЕ о ЛСО (2000 г.) и "Принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом ПЗРК" (2008 г.) ЕС и НАТО "пичкают" Украину оружием, не заботясь о том, что оно применяется ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирных жителей, включая женщин и детей Российской Федерации. Более того, зачастую они сами дают целеуказания для нанесения ударов, чтобы запугать наших граждан. Разумеется, в этих условиях невозможно говорить о новом режиме контроля над вооружениями в Европе", - заявил Гаврилов.
 
УкраинаРоссияВенаКонстантин ГавриловОБСЕЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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