https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958659305.html

Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ

Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ - РИА Новости, 10.07.2024

Гаврилов обвинил Запад в нарушении принципов ОБСЕ

Пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ, касающиеся передачи обычных вооружений и контроля за ПЗРК, заявил в своей статье для РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:17

2024-07-10T05:17

2024-07-10T05:17

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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Пичкая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы ОБСЕ, касающиеся передачи обычных вооружений и контроля за ПЗРК, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат напомнил про договорённости ОБСЕ в области предотвращения незаконного оборота ЛСО (легкого и стрелкового оружия) и ЗОБ (запасов обычных боеприпасов). По его словам, "прослеживается полный отход западных государств – участников ОБСЕ от продвигавшихся ими же на протяжении многих лет принципов скрупулёзного экспортного контроля при поставках вооружений и ответственного поведения при рассмотрении вопросов о возможности их передач в зоны конфликтов". "Сегодня в нарушение "Принципов ОБСЕ, регулирующих передачи обычных вооружений" (1993 г.), Документов ОБСЕ о ЛСО (2000 г.) и "Принципов ОБСЕ, касающихся контроля за экспортом ПЗРК" (2008 г.) ЕС и НАТО "пичкают" Украину оружием, не заботясь о том, что оно применяется ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирных жителей, включая женщин и детей Российской Федерации. Более того, зачастую они сами дают целеуказания для нанесения ударов, чтобы запугать наших граждан. Разумеется, в этих условиях невозможно говорить о новом режиме контроля над вооружениями в Европе", - заявил Гаврилов.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958648857.html

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украина, россия, вена, константин гаврилов, обсе, евросоюз, нато, в мире