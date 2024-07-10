https://ria.ru/20240710/gavrilov-1958657885.html
Гаврилов связал кризис евробезопасности с поощрением милитаризации Украины
Гаврилов связал кризис евробезопасности с поощрением милитаризации Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Гаврилов связал кризис евробезопасности с поощрением милитаризации Украины
Поощрение Североатлантическим альянсом милитаризации и нацификации Украины привело к кризису евробезопасности, заявил в своей статье для РИА Новости глава... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T04:44
2024-07-10T04:44
2024-07-10T05:23
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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Поощрение Североатлантическим альянсом милитаризации и нацификации Украины привело к кризису евробезопасности, заявил в своей статье для РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, отрыв Североатлантического альянса от общеевропейского контекста и его амбиции на достижение военного превосходства создали риски и для разработанного в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности инструментария мер доверия на континенте. "Прекрасно помним и то, как с 2014 года Запад игнорировал вопиющие нарушения Украиной как минимум 26 пунктов Венского документа 2011 года о МДБ (о мерах укрепления доверия и безопасности), де-факто поощряя милитаризацию и нацификацию этой страны, террор и убийства мирного населения со стороны киевского режима. А это скользкая дорога и привела к кризису евробезопасности", - заявил Гаврилов.
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Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, ОБСЕ, В мире
Гаврилов связал кризис евробезопасности с поощрением милитаризации Украины
Гаврилов: поощрение милитаризации Киева привело к кризису евробезопасности