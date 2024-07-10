https://ria.ru/20240710/forum-1958742689.html

Форум молодых специалистов "Форсаж" начал работу в Калужской области

Форум молодых специалистов "Форсаж" начал работу в Калужской области - РИА Новости, 10.07.2024

Форум молодых специалистов "Форсаж" начал работу в Калужской области

Обеспечение технологического суверенитета, безопасности и вопросы профессиональной идентичности стали темами XIV Форума сообществ молодых специалистов... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:35

2024-07-10T14:35

2024-07-10T14:35

калужская область

алексей овчинников

петр дубров

сергей левин

форум

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Обеспечение технологического суверенитета, безопасности и вопросы профессиональной идентичности стали темами XIV Форума сообществ молодых специалистов "Форсаж-2024", начавшего работу в Калужской области, сообщает организатор мероприятия - Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО". В пятидневном форуме принимают участие молодые специалисты из разных регионов России, представители Минэнерго РФ, руководители структурных подразделений Госкорпорации "Росатом", ПАО "Россети" и ПАО "Русгидро". В день открытия состоялся запуск игры-лаборатории "Ценности и идентичность". "Всю неделю в рамках форума мы будем работать в контексте семнадцати ценностей, закрепленных указом президента Российской Федерации. Такие ценности, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, созидательный труд, крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, приоритет духовного над материальным, имеют всеобъемлющий, общечеловеческий характер", - приводятся в сообщении слова председателя Оргкомитета "Форсажа", президента Ассоциации "МАКО" Ольги Голышенковой на открытии лаборатории. При этом важно, отметила она, что общегосударственные ценности России откликаются и в корпоративных ценностях, и в ценностях сообществ, и в личных ценностях. "Идентичность — это то, как мы себя осознаем, то, с чем мы хотим отождествляться, поэтому очень важна осознанная принадлежность к той или иной групповой идентичности – профессиональной, отраслевой, региональной, корпоративной, гражданской", - сказала Голышенкова. Первый день форума ознаменовался и стартом творческой составляющей "Форсажа" - запуском творческой мастерской под руководством лектора программы "Глазами инженера" Варвары Любовой и театральной студии, курируемой заместителем декана факультета музыкального театра ГИТИС, режиссером Галиной Тимаковой. Вопросы профессиональной и отраслевой идентичности стали центральной темой второго и третьего дней "Форсажа". Участники форума были объединены в группы по профессиональной принадлежности, в которых они обсуждали и описывали образы профессий через ценностно-ассоциативный ряд, разбирали ситуации ценностного выбора, характерные для выбранных профессий. С секретами выстраивания коммуникации и ораторского мастерства участники форума знакомились в ходе мастер-класса "Коммуникационное лидерство", который провел автор и ведущий телепроекта "Без галстука" на телеканале "Волга", спецпредставитель департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом" Роман Скудняков. Историями личного выбора, основанного на ценностях, ситуациями о том, как профессиональная идентичность определяет жизненный путь, поделились в ходе кейс-шоу "От первого лица" проректор Российского университета транспорта, старший координатор общественного альпинистского спасательного отряда Федерации альпинизма России и Российского союза спасателей Алексей Овчинников, машинист гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС Егор Сухов, старший преподаватель кафедры инфекционных болезней ИАТЭ НИЯУ МИФИ Сергей Левин, председатель Объединенного ученого совета ОАО "РЖД" Борис Лапидус и космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Петр Дубров. Овчинников, в частности, выделил три успешных компонента в любой профессии: упорство в достижении цели, командная работа и управление рисками, особо подчеркнув важность правильного определения жизненных целей. В свою очередь, глава Ученого совета РЖД представил ключевые тренды развития транспортной отрасли России, технологии, определяющие вектор технологического развития страны. "Мы стараемся двигаться вперед, чтобы улучшить понимание пространственной независимости, которая нужна нашим гражданам", - так определил задачи железнодорожной отрасли спикер. Он также представил участникам форума последние разработки ОАО "РЖД". Петр Дубров рассказал участникам форума, что пришел в космонавтику, будучи инженером-программистом. "Объединяя знания программиста и космонавта, я могу не только формировать технические задания на научные разработки, но и сам их внедрять. Одна из особенностей программиста – умение сосредоточиться на решении одной задачи, выбрать верный путь ее решения. А профессия космонавта зачастую требует обратного – распределения внимания, умения следить за различными приборами, положением самолета в пространстве, сканирования огромного объема информации одновременно. Объединение разных профессий помогает достичь новых результатов", - сказал он. О значении системы воспитания в современном обществе на основе традиционных духовно-нравственных ценностей рассказал председатель Координационного совета Форума "Форсаж-2024", начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. По его мнению, именно объединяя общество, ценности создают основу для достижения и защиты национальных интересов, а также позволяют одному обществу четко понимать, чем оно отличается от другого общества. Программа третьего дня "Форсажа" завершилась командной интеллектуальной игрой "Брэйн ринг", которую провел для "форсажистов" ведущий игр клуба "Что? Где? Когда?" Борис Крюк. Организатором форума является Ассоциация "МАКО" при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Российского общества "Знание", Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по сетевым сообществам и администрации Калужской области. Форум включен в инициативу "Проектирование будущего" Десятилетия науки и технологий. Четырнадцатый форум "Форсаж" продлится до 13 июля.

https://ria.ru/20240615/reshetnikov-1953129406.html

https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html

https://ria.ru/20240607/zavod-1951545410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей овчинников, петр дубров, сергей левин, форум, россия