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Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения - РИА Новости, 10.07.2024
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02:39 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/bolgariya-1958652724.html
Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения
Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения - РИА Новости, 10.07.2024
Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения
Власти Болгарии преследуют русофилов уже пять лет, уголовные дела на некоторых членов движения заведены с 2019 года, сообщил РИА Новости глава болгарского... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:39
2024-07-10T02:39
болгария
пловдив
николай малинов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Болгарии преследуют русофилов уже пять лет, уголовные дела на некоторых членов движения заведены с 2019 года, сообщил РИА Новости глава болгарского национального движения "Русофилы" Николай Малинов. Накануне председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы. "Организованное давление на русофилов Болгарии началось со стороны болгарских властей, прокуратуры в первую очередь, и государственного агентства по национальной безопасности, это болгарский эквивалент ФСБ, еще в 2019 году... Мое дело продолжается до сих пор. Что примечательно: при любых этих действиях, конечно, ни болгарская прокуратура, ни болгарские другие органы власти не предъявляют нам ни одного факта", - рассказал Малинов.
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болгария, пловдив, николай малинов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Болгария, Пловдив, Николай Малинов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения

Глава "Русофилов" Малинов: власти Болагрии пять лет преследуют членов движения

© iStock.com / Nikolay PandevВид на город Софию в Болгарии
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© iStock.com / Nikolay Pandev
Вид на город Софию в Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Болгарии преследуют русофилов уже пять лет, уголовные дела на некоторых членов движения заведены с 2019 года, сообщил РИА Новости глава болгарского национального движения "Русофилы" Николай Малинов.
Накануне председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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"Организованное давление на русофилов Болгарии началось со стороны болгарских властей, прокуратуры в первую очередь, и государственного агентства по национальной безопасности, это болгарский эквивалент ФСБ, еще в 2019 году... Мое дело продолжается до сих пор. Что примечательно: при любых этих действиях, конечно, ни болгарская прокуратура, ни болгарские другие органы власти не предъявляют нам ни одного факта", - рассказал Малинов.
 
БолгарияПловдивНиколай МалиновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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