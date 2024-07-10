https://ria.ru/20240710/bolgariya-1958652724.html

Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения

Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения - РИА Новости, 10.07.2024

Глава "Русофилов" обвинил власти Болгарии в преследовании членов движения

Власти Болгарии преследуют русофилов уже пять лет, уголовные дела на некоторых членов движения заведены с 2019 года, сообщил РИА Новости глава болгарского... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T02:39

2024-07-10T02:39

2024-07-10T02:39

болгария

пловдив

николай малинов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Болгарии преследуют русофилов уже пять лет, уголовные дела на некоторых членов движения заведены с 2019 года, сообщил РИА Новости глава болгарского национального движения "Русофилы" Николай Малинов. Накануне председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан рано утром в понедельник в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Сейчас ему грозит до 8 лет лишения свободы. "Организованное давление на русофилов Болгарии началось со стороны болгарских властей, прокуратуры в первую очередь, и государственного агентства по национальной безопасности, это болгарский эквивалент ФСБ, еще в 2019 году... Мое дело продолжается до сих пор. Что примечательно: при любых этих действиях, конечно, ни болгарская прокуратура, ни болгарские другие органы власти не предъявляют нам ни одного факта", - рассказал Малинов.

https://ria.ru/20240124/bolgariya-1923282300.html

болгария

пловдив

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болгария, пловдив, николай малинов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире