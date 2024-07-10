https://ria.ru/20240710/belorussiya-1958660125.html

Эксперт объяснил, что помогло Белоруссии восстановиться после развала СССР

Эксперт объяснил, что помогло Белоруссии восстановиться после развала СССР - РИА Новости, 10.07.2024

Эксперт объяснил, что помогло Белоруссии восстановиться после развала СССР

Сильная президентская власть позволила Белоруссии восстановиться после демонтажа советской системы управления, заявил РИА Новости аналитик Белорусского... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:39

2024-07-10T05:39

2024-07-10T05:57

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Сильная президентская власть позволила Белоруссии восстановиться после демонтажа советской системы управления, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат политических наук Анатолий Бояшов. Десятого июля 1994 года в Белоруссии был избран первый президент страны (до этого страна была парламентской): во втором туре президентских выборов победителем стал Александр Лукашенко, набрав 80,3% голосов. Лукашенко продолжает возглавлять республику уже шестой президентский срок. Таким образом, в Белоруссии в текущем году отмечают 30-летие института президентства. "Уровень сегодняшнего развития Республики Беларусь наглядно подтверждает правоту принятого 30 лет назад решения о президентской форме правления. Сильная президентская власть позволила стране восстановиться после демонтажа советской системы управления, а также обеспечить гарантии реализации конституционных прав и законных интересов граждан", - сказал Бояшов. Он подчеркнул, что результат этого исторического решения – разительные отличия от 1990-х: создана сильная и эффективная государственная вертикаль власти, сохранена промышленность, а также национально ориентированные рыночные механизмы. По словам эксперта, также "созданы условия для включения запросов граждан в систему принятия решений, развивается партийное строительство и парламентаризм". "Сама президентская власть не стоит на месте. Конституционные полномочия президента позволяют предотвращать риски по ходу развития и совершенствования политической системы. Эволюцию президентских полномочий определяют запросы общества, что нашло отражение в различных редакциях конституции Республики Беларусь", - напомнил он. Бояшов подчеркнул, что конституционные поправки, принятые на референдуме 2022 года, перераспределили часть президентских полномочий в пользу Всебелорусского народного собрания. "Как результат, разнообразные слои населения подключены к принятию решений стратегического характера, а степень устойчивости политической системы повышается", - сказал он. По мнению аналитика, институт президентства сыграл определяющую роль как в становлении государственности, так и в защите суверенитета страны. "Удалось перенастроить под запросы времени национальную политическую систему, обеспечить электоральный суверенитет и безопасность, сохранить и переоснастить все сферы экономики, а также не допустить социальной поляризации страны", - сказал он. "Наличие эффективно функционирующей государственной модели только усиливает общественный запрос на сильную президентскую власть. Этому способствует, с одной стороны, развитая социальная политика, а также эффективный контроль за ее реализацией со стороны главы государства", - отметил эксперт. С другой стороны, продолжил он, "мощный президентский институт расширяет горизонт планирования населения и создает уверенность в завтрашнем дне". "Кроме того, в Беларуси реализуется понятная и четкая внешнеполитическая стратегия. Одним из ее ключевых элементов является взаимодействие по линии Союзного государства Беларуси и России", - добавил Бояшов.

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https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html

https://ria.ru/20240706/shos-1957862026.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия