https://ria.ru/20240710/bayden-1958649216.html

Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США

Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США - РИА Новости, 10.07.2024

Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США

Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:17

2024-07-10T01:17

2024-07-10T01:26

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне опасений о возможном изменении курса Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре."Подавляющее двухпартийное большинство в Америке понимает, что НАТО делает всех нас безопаснее", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.По мнению Байдена, подтверждением этого является то, что на церемонии открытия саммите альянса присутствовали не только представитель Демократической партии, но и республиканцы.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html

сша

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сша, нато, в мире, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, америка