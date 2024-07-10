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Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США - РИА Новости, 10.07.2024
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01:17 10.07.2024 (обновлено: 01:26 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bayden-1958649216.html
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США - РИА Новости, 10.07.2024
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США
Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:17
2024-07-10T01:26
сша
нато
в мире
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
америка
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне опасений о возможном изменении курса Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре."Подавляющее двухпартийное большинство в Америке понимает, что НАТО делает всех нас безопаснее", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.По мнению Байдена, подтверждением этого является то, что на церемонии открытия саммите альянса присутствовали не только представитель Демократической партии, но и республиканцы.
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вашингтон (штат)
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сша, нато, в мире, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, америка
США, НАТО, В мире, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Америка
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США

Байден: демократы и республиканцы поддерживают НАТО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне опасений о возможном изменении курса Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре.
"Подавляющее двухпартийное большинство в Америке понимает, что НАТО делает всех нас безопаснее", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.
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По мнению Байдена, подтверждением этого является то, что на церемонии открытия саммите альянса присутствовали не только представитель Демократической партии, но и республиканцы.
 
СШАНАТОВ миреВашингтон (штат)Джо БайденДональд ТрампАмерика
 
 
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