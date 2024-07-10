https://ria.ru/20240710/bayden-1958649216.html
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США - РИА Новости, 10.07.2024
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США
Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T01:17
2024-07-10T01:17
2024-07-10T01:26
сша
нато
в мире
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заверил членов НАТО, что обе американские политические партии поддерживают альянс и считают, что он служит безопасности страны на фоне опасений о возможном изменении курса Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре."Подавляющее двухпартийное большинство в Америке понимает, что НАТО делает всех нас безопаснее", - сообщил он на официальной церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.По мнению Байдена, подтверждением этого является то, что на церемонии открытия саммите альянса присутствовали не только представитель Демократической партии, но и республиканцы.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html
сша
вашингтон (штат)
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, в мире, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, америка
США, НАТО, В мире, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Америка
Байден заверил членов НАТО в поддержке обеими партиями США
Байден: демократы и республиканцы поддерживают НАТО