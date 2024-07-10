https://ria.ru/20240710/argentina-1958658470.html

Россия призвала Аргентину не верить пропаганде на фоне удара по Киеву

Россия призвала Аргентину не верить пропаганде на фоне удара по Киеву - РИА Новости, 10.07.2024

Россия призвала Аргентину не верить пропаганде на фоне удара по Киеву

Посольство РФ призвало Аргентину не идти на поводу антироссийской пропаганды на фоне трагедии в киевской больнице. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:02

2024-07-10T05:02

2024-07-10T05:02

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июл - РИА Новости. Посольство РФ призвало Аргентину не идти на поводу антироссийской пропаганды на фоне трагедии в киевской больнице. "Обратили внимание на сообщение МИД Аргентины (осудившего якобы имевшую место атаку РФ против детской больницы - ред). Вынуждены напомнить, что российские ВС используют только высокоточное оружие и никогда намеренно не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры на Украине", - говорится в сообщении посольства. По информации Минобороны России, разрушение больницы в Киеве произошло в результате падения ракеты украинской ПВО. Уже подтверждено, что запущена она была из зенитного ракетного комплекса NASAMS, чему имеются многочисленные фото- и видео свидетельства. ВСУ и прежде не раз размещали комплексы ПВО в жилых кварталах, используя мирных граждан в качестве "живого щита", подчеркнула дипмиссия. "Призываем аргентинские власти и общественность сопоставить объективные факты и не идти на поводу антироссийской пропаганды", - отметило посольство РФ. "Спонсируемый странами Запада киевский режим давно и методично бьет по гражданскому населению России. В результате каждого удара, продолжают гибнуть мирные люди, включая детей", - добавили в дипмиссии. Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.

https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html

https://radiosputnik.ru/20240709/nebenzya-1958621732.html

https://ria.ru/20240709/raketa-1958613399.html

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россия, киев, аргентина, анатолий антонов, дмитрий песков, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире