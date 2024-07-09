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Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор
Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор - РИА Новости, 09.07.2024
Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор
Суд приговорил к исправительным работам жителя Воронежской области, который напал с ножом и порезал двух братьев-подростков, сообщило управление СК РФ по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:17
2024-07-09T16:17
2024-07-09T16:17
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Суд приговорил к исправительным работам жителя Воронежской области, который напал с ножом и порезал двух братьев-подростков, сообщило управление СК РФ по региону. По данным следствия, инцидент произошел в августе 2023 года в одном из сел Подгоренского района. Мужчина вместе со знакомым употреблял спиртное на берегу реки, когда к нему и его товарищу подошли двое несовершеннолетних. В ходе общения между его товарищем и одним из подростков произошла ссора. "Желая избежать конфликта, 16-летний парень отвел мужчину от своего брата. Недовольный происходящим, осужденный взял изготовленный самодельным способом нож и нанес сначала 16-летнему потерпевшему удар в область правой кисти, а затем его 17-летнему брату несколько ударов в область головы и руки", - говорится в сообщении. В отношении жителя города Россошь было возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20240623/velosipedist-1954846827.html
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происшествия, воронежская область, россия, россошь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Россошь, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор
Воронежец, порезавший ножом двух подростков, приговорен к исправительным работам