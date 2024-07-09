https://ria.ru/20240709/zhitel-1958543655.html

Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор

Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор - РИА Новости, 09.07.2024

Жителю Воронежской области, порезавшего ножом подростков, вынесли приговор

Суд приговорил к исправительным работам жителя Воронежской области, который напал с ножом и порезал двух братьев-подростков, сообщило управление СК РФ по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:17

2024-07-09T16:17

2024-07-09T16:17

происшествия

воронежская область

россия

россошь

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Суд приговорил к исправительным работам жителя Воронежской области, который напал с ножом и порезал двух братьев-подростков, сообщило управление СК РФ по региону. По данным следствия, инцидент произошел в августе 2023 года в одном из сел Подгоренского района. Мужчина вместе со знакомым употреблял спиртное на берегу реки, когда к нему и его товарищу подошли двое несовершеннолетних. В ходе общения между его товарищем и одним из подростков произошла ссора. "Желая избежать конфликта, 16-летний парень отвел мужчину от своего брата. Недовольный происходящим, осужденный взял изготовленный самодельным способом нож и нанес сначала 16-летнему потерпевшему удар в область правой кисти, а затем его 17-летнему брату несколько ударов в область головы и руки", - говорится в сообщении. В отношении жителя города Россошь было возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20240623/velosipedist-1954846827.html

https://ria.ru/20240125/chekhov-1923506263.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, россия, россошь, следственный комитет россии (ск рф)