https://ria.ru/20240709/zernovye-1958513782.html

Уборка зерновых стартовала в Липецкой области

Уборка зерновых стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 09.07.2024

Уборка зерновых стартовала в Липецкой области

В Липецкой области стартовала уборочная кампания, зерно нового урожая убирают в двух районах — Грязинском и Усманском, общая посевная площадь в регионе... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:03

2024-07-09T15:03

2024-07-09T15:03

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. В Липецкой области стартовала уборочная кампания, зерно нового урожая убирают в двух районах — Грязинском и Усманском, общая посевная площадь в регионе составляет 1,4 миллиона гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, сейчас липецкие хлеборобы убирают озимую пшеницу российской селекции. Урожайность – свыше 50 центнеров с гектара. По словам Артамонова, в этом году аграриям приходится бороться за урожай в буквальном смысле. "После весенних заморозков пересевали часть сельхозкультур. Хорошая обеспеченность семенами и техникой позволила сделать это быстро. Со стороны региона земледельцы в полном объеме и в максимально короткие сроки получают все меры господдержки", – отметил Артамонов. Как сообщил губернатор, для сбора нового урожая у хозяйств региона имеется более пяти тысяч тракторов, свыше двух тысяч зерноуборочных комбайнов, есть бункеры-перегрузчики. Горюче-смазочными материалами липецкие аграрии обеспечены. Зернохранилища смогут единовременно принять 3,7 миллиона тонн зерна. Также в хозяйствах имеются зерносушилки общей производительностью более 4,3 тонны в сутки.

https://ria.ru/20231108/urozhay-1908092125.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов