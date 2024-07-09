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Уборка зерновых стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 09.07.2024
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Липецкая область
 
15:03 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zernovye-1958513782.html
Уборка зерновых стартовала в Липецкой области
Уборка зерновых стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 09.07.2024
Уборка зерновых стартовала в Липецкой области
В Липецкой области стартовала уборочная кампания, зерно нового урожая убирают в двух районах — Грязинском и Усманском, общая посевная площадь в регионе... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:03
2024-07-09T15:03
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. В Липецкой области стартовала уборочная кампания, зерно нового урожая убирают в двух районах — Грязинском и Усманском, общая посевная площадь в регионе составляет 1,4 миллиона гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Как отметил глава региона, сейчас липецкие хлеборобы убирают озимую пшеницу российской селекции. Урожайность – свыше 50 центнеров с гектара. По словам Артамонова, в этом году аграриям приходится бороться за урожай в буквальном смысле. "После весенних заморозков пересевали часть сельхозкультур. Хорошая обеспеченность семенами и техникой позволила сделать это быстро. Со стороны региона земледельцы в полном объеме и в максимально короткие сроки получают все меры господдержки", – отметил Артамонов. Как сообщил губернатор, для сбора нового урожая у хозяйств региона имеется более пяти тысяч тракторов, свыше двух тысяч зерноуборочных комбайнов, есть бункеры-перегрузчики. Горюче-смазочными материалами липецкие аграрии обеспечены. Зернохранилища смогут единовременно принять 3,7 миллиона тонн зерна. Также в хозяйствах имеются зерносушилки общей производительностью более 4,3 тонны в сутки.
https://ria.ru/20231108/urozhay-1908092125.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Уборка зерновых стартовала в Липецкой области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 9 июл — РИА Новости. В Липецкой области стартовала уборочная кампания, зерно нового урожая убирают в двух районах — Грязинском и Усманском, общая посевная площадь в регионе составляет 1,4 миллиона гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, сейчас липецкие хлеборобы убирают озимую пшеницу российской селекции. Урожайность – свыше 50 центнеров с гектара. По словам Артамонова, в этом году аграриям приходится бороться за урожай в буквальном смысле.
«
"После весенних заморозков пересевали часть сельхозкультур. Хорошая обеспеченность семенами и техникой позволила сделать это быстро. Со стороны региона земледельцы в полном объеме и в максимально короткие сроки получают все меры господдержки", – отметил Артамонов.
Как сообщил губернатор, для сбора нового урожая у хозяйств региона имеется более пяти тысяч тракторов, свыше двух тысяч зерноуборочных комбайнов, есть бункеры-перегрузчики. Горюче-смазочными материалами липецкие аграрии обеспечены.
Зернохранилища смогут единовременно принять 3,7 миллиона тонн зерна. Также в хозяйствах имеются зерносушилки общей производительностью более 4,3 тонны в сутки.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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