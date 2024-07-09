https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958595753.html

Россия пригласила индийских инвесторов в высокотехнологичные проекты ДФО

Россия пригласила индийских инвесторов в высокотехнологичные проекты ДФО - РИА Новости, 09.07.2024

Россия пригласила индийских инвесторов в высокотехнологичные проекты ДФО

Россия приглашает индийских инвесторов к реализации высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:50

2024-07-09T18:50

2024-07-09T18:50

экономика

дальний восток

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия приглашает индийских инвесторов к реализации высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Российская Сторона приглашает заинтересованных индийских инвесторов к реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов в рамках территорий опережающего развития на Дальнем Востоке Российской Федерации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958584318.html

дальний восток

россия

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экономика, дальний восток, россия