https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958595533.html

Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров

Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров

РФ и Индия готовы работать над запуском морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг". Совместное заявление по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:48

2024-07-09T18:48

2024-07-09T21:19

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия готовы работать над запуском морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг". Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны разделяют подходы по выстраиванию новой архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров, уделяют пристальное внимание развитию перспективных производственно-сбытовых цепочек на евразийском пространстве, в том числе в целях реализации инициативы Большого Евразийского пространства. В этом контексте стороны выразили готовность вести активную работу по наращиванию логистических связей с акцентом на повышение пропускной способности инфраструктуры, в том числе для запуска морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг" (МТК), а также задействования потенциала Северного морского пути (СМП)", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что стороны продолжат совместные усилия по активизации использования коридора "Север – Юг" в целях сокращения времени и стоимости грузоперевозок, а также для продвижения коммуникаций на евразийском пространстве."Сотрудничество в сфере транспорта и логистики будет базироваться на принципах прозрачности, широкого участия, учета местных приоритетов, финансовой устойчивости, а также уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств", - указано в заявлении.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html

https://ria.ru/20240709/vuizit-1958622492.html

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экономика, технологии, россия, индия