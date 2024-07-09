https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958595533.html
Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров
Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров
РФ и Индия готовы работать над запуском морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг". Совместное заявление по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:48
2024-07-09T18:48
2024-07-09T21:19
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия готовы работать над запуском морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг". Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны разделяют подходы по выстраиванию новой архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров, уделяют пристальное внимание развитию перспективных производственно-сбытовых цепочек на евразийском пространстве, в том числе в целях реализации инициативы Большого Евразийского пространства. В этом контексте стороны выразили готовность вести активную работу по наращиванию логистических связей с акцентом на повышение пропускной способности инфраструктуры, в том числе для запуска морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг" (МТК), а также задействования потенциала Северного морского пути (СМП)", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что стороны продолжат совместные усилия по активизации использования коридора "Север – Юг" в целях сокращения времени и стоимости грузоперевозок, а также для продвижения коммуникаций на евразийском пространстве."Сотрудничество в сфере транспорта и логистики будет базироваться на принципах прозрачности, широкого участия, учета местных приоритетов, финансовой устойчивости, а также уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств", - указано в заявлении.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240709/sevmorput-1958464293.html
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экономика, технологии, россия, индия
Экономика, Технологии, Россия, Индия
Россия и Индия будут работать над запуском транспортных коридоров
РФ и Индия готовы запустить коридоры "Владивосток – Ченнаи" и "Север – Юг"
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
РФ и Индия готовы работать над запуском морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг". Совместное заявление
по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны разделяют подходы по выстраиванию новой архитектуры стабильных и эффективных транспортных коридоров, уделяют пристальное внимание развитию перспективных производственно-сбытовых цепочек на евразийском пространстве, в том числе в целях реализации инициативы Большого Евразийского пространства. В этом контексте стороны выразили готовность вести активную работу по наращиванию логистических связей с акцентом на повышение пропускной способности инфраструктуры, в том числе для запуска морского коридора "Владивосток – Ченнаи" и международного транспортного коридора "Север – Юг" (МТК), а также задействования потенциала Северного морского пути (СМП)", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что стороны продолжат совместные усилия по активизации использования коридора "Север – Юг" в целях сокращения времени и стоимости грузоперевозок, а также для продвижения коммуникаций на евразийском пространстве.
"Сотрудничество в сфере транспорта и логистики будет базироваться на принципах прозрачности, широкого участия, учета местных приоритетов, финансовой устойчивости, а также уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств", - указано в заявлении.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.