https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958594905.html
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики
Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:46
2024-07-09T18:46
2024-07-09T18:46
экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтвердили важность устойчивого и многопланового сотрудничества в энергетической сфере как важного столпа особо привилегированного стратегического партнерства. В этом контексте они отметили сохраняющееся особое значение двусторонней торговли энергоресурсами и согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Экономика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики
РФ и Индия согласились рассмотреть заключение новых контрактов по энергоресурсам