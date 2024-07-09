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Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики - РИА Новости, 09.07.2024
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18:46 09.07.2024
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Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики
Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:46
2024-07-09T18:46
экономика
россия
индия
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтвердили важность устойчивого и многопланового сотрудничества в энергетической сфере как важного столпа особо привилегированного стратегического партнерства. В этом контексте они отметили сохраняющееся особое значение двусторонней торговли энергоресурсами и согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Экономика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики

РФ и Индия согласились рассмотреть заключение новых контрактов по энергоресурсам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подтвердили важность устойчивого и многопланового сотрудничества в энергетической сфере как важного столпа особо привилегированного стратегического партнерства. В этом контексте они отметили сохраняющееся особое значение двусторонней торговли энергоресурсами и согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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ЭкономикаРоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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