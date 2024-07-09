https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958594905.html

Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики

Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия могут заключить новые контракты в области энергетики

Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:46

2024-07-09T18:46

2024-07-09T18:46

экономика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов в области торговли энергоресурсами. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтвердили важность устойчивого и многопланового сотрудничества в энергетической сфере как важного столпа особо привилегированного стратегического партнерства. В этом контексте они отметили сохраняющееся особое значение двусторонней торговли энергоресурсами и согласились рассмотреть возможность заключения новых долгосрочных контрактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/putin-1958594059.html

россия

индия

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экономика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди