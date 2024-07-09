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Россия и Индия рассмотрят создание центров бизнес-инноваций - РИА Новости, 09.07.2024
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18:42 09.07.2024 (обновлено: 20:40 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958593423.html
Россия и Индия рассмотрят создание центров бизнес-инноваций
Россия и Индия рассмотрят создание центров бизнес-инноваций - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия рассмотрят создание центров бизнес-инноваций
Россия и Индия изучат возможность учреждения международных центров инновационного предпринимательства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:42
2024-07-09T20:40
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индия
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность учреждения международных центров инновационного предпринимательства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стороны согласились изучить возможность учреждения международных центров инновационного предпринимательства и межкластерного взаимодействия для улучшения технологических партнерств", - говорится в заявлении.Москва и Дели в совместном заявлении также подтвердили заинтересованность в развитии связей между образовательными и научными организациями двух стран. Такое сотрудничество предполагает различные формы академической мобильности и взаимодействие по вопросам открытия в Индии филиалов российских образовательных и научных организаций, указано в заявлении.Кроме того, стороны отметили успешную реализацию принятой в 2021 году дорожной карты сотрудничества в области науки, технологий и инноваций."Подчеркивая важность совместных исследований в сфере науки, технологий и инноваций, стороны согласились вместе работать в рамках упомянутой Дорожной карты для активизации взаимодействия в сфере инноваций между обеими странами, а также сосредоточить внимание на коммерциализации технологий и предоставлении поддержки на протяжении всего времени реализации совместных проектов, имеющих экономическое и социальное значение", - говорится в заявлении.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия и Индия рассмотрят создание центров бизнес-инноваций

Россия и Индия рассмотрят создание международных центров инновационного бизнеса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия изучат возможность учреждения международных центров инновационного предпринимательства. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
«
"Стороны согласились изучить возможность учреждения международных центров инновационного предпринимательства и межкластерного взаимодействия для улучшения технологических партнерств", - говорится в заявлении.
Москва и Дели в совместном заявлении также подтвердили заинтересованность в развитии связей между образовательными и научными организациями двух стран. Такое сотрудничество предполагает различные формы академической мобильности и взаимодействие по вопросам открытия в Индии филиалов российских образовательных и научных организаций, указано в заявлении.
Кроме того, стороны отметили успешную реализацию принятой в 2021 году дорожной карты сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.
"Подчеркивая важность совместных исследований в сфере науки, технологий и инноваций, стороны согласились вместе работать в рамках упомянутой Дорожной карты для активизации взаимодействия в сфере инноваций между обеими странами, а также сосредоточить внимание на коммерциализации технологий и предоставлении поддержки на протяжении всего времени реализации совместных проектов, имеющих экономическое и социальное значение", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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РоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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