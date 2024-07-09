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Путин поблагодарил Моди за поддержку председательства России в БРИКС

Путин поблагодарил Моди за поддержку председательства России в БРИКС - РИА Новости, 09.07.2024

Путин поблагодарил Моди за поддержку председательства России в БРИКС

Россия выразила признательность Индии за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году. Совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:39

2024-07-09T18:39

2024-07-09T18:39

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выразила признательность Индии за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули важность укрепления своего стратегического партнерства и тесной координации в БРИКС, приветствовали принятое на XV саммите в Йоханнесбурге решение о расширении этого объединения. Они подтвердили приверженность духу БРИКС на основе принципов взаимоуважения и взаимопонимания, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсуса", - говорится в заявлении.Отмечается, что РФ и Индия "договорились наращивать совместные усилия, направленные на обеспечение преемственности и консолидации сотрудничества в рамках БРИКС, "бесшовной" интеграции новых участников в БРИКС, выработки модальностей учреждения категории государств – партнеров БРИКС". "Российская сторона выразила признательность Индии за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20231015/briks-1902852209.html

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в мире, индия, россия, йоханнесбург, брикс