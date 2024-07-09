Путин поблагодарил Моди за поддержку председательства России в БРИКС
РФ поблагодарила Индию за поддержку российского председательства в БРИКС в 2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия выразила признательность Индии за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Стороны подчеркнули важность укрепления своего стратегического партнерства и тесной координации в БРИКС, приветствовали принятое на XV саммите в Йоханнесбурге решение о расширении этого объединения. Они подтвердили приверженность духу БРИКС на основе принципов взаимоуважения и взаимопонимания, равенства, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсуса", - говорится в заявлении.
Отмечается, что РФ и Индия "договорились наращивать совместные усилия, направленные на обеспечение преемственности и консолидации сотрудничества в рамках БРИКС, "бесшовной" интеграции новых участников в БРИКС, выработки модальностей учреждения категории государств – партнеров БРИКС".
"Российская сторона выразила признательность Индии за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году", - подчеркивается в заявлении.
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