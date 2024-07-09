Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958590454.html
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей
Россия и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Совместное заявление РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:33
2024-07-09T18:33
индия
россия
роскосмос
индийская организация космических исследований
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958572171_0:189:3304:2048_1920x0_80_0_0_400b98bb570ab7da905e5721bb549901.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей", - говорится в заявлении. Кроме того, стороны приветствовали расширение партнерства между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях, включая пилотируемые космические программы, спутниковую навигацию и исследование планет. "Российская сторона поздравила Индию с успешной посадкой лунного модуля "Чандраян-3", что стало важным шагом в исследовании космического пространства и подтверждением достигнутого Индией в сфере науки и техники значительного прогресса, который может быть полезным для двустороннего сотрудничества", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958588303.html
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958584318.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958572171_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e4114e2961eba63c72428f60d450e000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, роскосмос, индийская организация космических исследований, в мире
Индия, Россия, Роскосмос, Индийская организация космических исследований, В мире
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей

Россия и Индия обсудили развитие кооперации в разработке ракетных двигателей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии
Вчера, 18:21
Кроме того, стороны приветствовали расширение партнерства между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях, включая пилотируемые космические программы, спутниковую навигацию и исследование планет.
"Российская сторона поздравила Индию с успешной посадкой лунного модуля "Чандраян-3", что стало важным шагом в исследовании космического пространства и подтверждением достигнутого Индией в сфере науки и техники значительного прогресса, который может быть полезным для двустороннего сотрудничества", - добавляется в сообщении.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, награжденный Орденом Андрея Первозванного во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Индия призвала российские компании запускать производства в стране
Вчера, 18:12
 
ИндияРоссияРоскосмосИндийская организация космических исследованийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала