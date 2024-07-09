https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958590454.html
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей
Россия и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Совместное заявление РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:33
2024-07-09T18:33
2024-07-09T18:33
индия
россия
роскосмос
индийская организация космических исследований
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились изучить перспективы развития кооперации в области разработки, производства и использования ракетных двигателей", - говорится в заявлении. Кроме того, стороны приветствовали расширение партнерства между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований в использовании космического пространства в мирных целях, включая пилотируемые космические программы, спутниковую навигацию и исследование планет. "Российская сторона поздравила Индию с успешной посадкой лунного модуля "Чандраян-3", что стало важным шагом в исследовании космического пространства и подтверждением достигнутого Индией в сфере науки и техники значительного прогресса, который может быть полезным для двустороннего сотрудничества", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958588303.html
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индия, россия, роскосмос, индийская организация космических исследований, в мире
Индия, Россия, Роскосмос, Индийская организация космических исследований, В мире
Россия и Индия обсудили совместную разработку ракетных двигателей
Россия и Индия обсудили развитие кооперации в разработке ракетных двигателей