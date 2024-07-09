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Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане
Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:27
2024-07-09T18:27
2024-07-09T18:27
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры приветствовали контртеррористические меры в отношении международных террористических группировок, включая, в частности, ИГИЛ* ("Исламское государство"*) и другие группы, и выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер. Стороны подчеркнули необходимость оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи афганскому населению без выдвижения каких бы то ни было политических требований", - говорится в заявлении.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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в мире, россия, афганистан, индия, владимир путин, нарендра моди, исламское государство*
В мире, Россия, Афганистан, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Исламское государство*
Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане
Путин и Моди уверены, что борьба с терроризмом в Афганистане будет эффективной