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Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане

Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди поддержали борьбу с терроризмом в Афганистане

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:27

2024-07-09T18:27

2024-07-09T18:27

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры приветствовали контртеррористические меры в отношении международных террористических группировок, включая, в частности, ИГИЛ* ("Исламское государство"*) и другие группы, и выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер. Стороны подчеркнули необходимость оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи афганскому населению без выдвижения каких бы то ни было политических требований", - говорится в заявлении.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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