https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958588493.html

Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки

Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки

РФ и Индия усилят сотрудничество для роста взаимных туристических потоков, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:23

2024-07-09T18:23

2024-07-09T18:23

туризм

россия

индия

туризм

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия усилят сотрудничество для роста взаимных туристических потоков, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны высоко оценили устойчивый рост туристского обмена между Россией и Индией. Для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере туризма Стороны договорились сотрудничать на государственном уровне и по линии частного сектора в целях наращивания взаимных турпотоков. В данном контексте Стороны отметили участие индийских туроператоров, департаментов туризма индийских штатов под руководством координаторов программы "Невероятная Индия" в популярных российских туристских выставках, таких как Московская международная выставка туризма и индустрии гостеприимства в 2023 и 2024 годов и "ОТДЫХ-2023", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/indiya-1918347589.html

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россия, индия, туризм