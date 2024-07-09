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Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки - РИА Новости, 09.07.2024
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Туризм
 
18:23 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958588493.html
Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки
Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки
РФ и Индия усилят сотрудничество для роста взаимных туристических потоков, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:23
2024-07-09T18:23
туризм
россия
индия
туризм
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия усилят сотрудничество для роста взаимных туристических потоков, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны высоко оценили устойчивый рост туристского обмена между Россией и Индией. Для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере туризма Стороны договорились сотрудничать на государственном уровне и по линии частного сектора в целях наращивания взаимных турпотоков. В данном контексте Стороны отметили участие индийских туроператоров, департаментов туризма индийских штатов под руководством координаторов программы "Невероятная Индия" в популярных российских туристских выставках, таких как Московская международная выставка туризма и индустрии гостеприимства в 2023 и 2024 годов и "ОТДЫХ-2023", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/indiya-1918347589.html
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россия, индия, туризм
Туризм, Россия, Индия, Туризм
Россия и Индия нарастят взаимные турпотоки

Россия и Индия усилят сотрудничество по увеличению взаимных турпотоков

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия усилят сотрудничество для роста взаимных туристических потоков, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны высоко оценили устойчивый рост туристского обмена между Россией и Индией. Для дальнейшего углубления сотрудничества в сфере туризма Стороны договорились сотрудничать на государственном уровне и по линии частного сектора в целях наращивания взаимных турпотоков. В данном контексте Стороны отметили участие индийских туроператоров, департаментов туризма индийских штатов под руководством координаторов программы "Невероятная Индия" в популярных российских туристских выставках, таких как Московская международная выставка туризма и индустрии гостеприимства в 2023 и 2024 годов и "ОТДЫХ-2023", - говорится в заявлении.
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