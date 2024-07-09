Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии
Путин и Моди поручили проработать соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили проработать вопрос переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"В целях устранения тарифных и нетарифных барьеров в торговле, в том числе протекционистских мер и административных барьеров, стороны высоко оценили состоявшиеся в марте 2024 года предварительные консультации по обсуждению полноформатных переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией. Лидеры поручили профильным ведомствам проработать возможность проведения переговоров по вопросу подписания двустороннего соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями", - сказано в заявлении.
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26 декабря 2023, 19:02