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Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии

Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди проработают соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили проработать вопрос переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:21

2024-07-09T18:21

2024-07-09T18:21

экономика

индия

россия

владимир путин

нарендра моди

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили проработать вопрос переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "В целях устранения тарифных и нетарифных барьеров в торговле, в том числе протекционистских мер и административных барьеров, стороны высоко оценили состоявшиеся в марте 2024 года предварительные консультации по обсуждению полноформатных переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индией. Лидеры поручили профильным ведомствам проработать возможность проведения переговоров по вопросу подписания двустороннего соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20231226/peregovory-1918299965.html

индия

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экономика, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, евразийский экономический союз