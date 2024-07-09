https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958586673.html

Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность

Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность

Россия и Индия будут наращивать усилия по формированию архитектуры равной и неделимой региональной безопасности. Совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:17

2024-07-09T18:17

2024-07-09T18:17

россия

индия

безопасность

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут наращивать усилия по формированию архитектуры равной и неделимой региональной безопасности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны согласились наращивать совместные усилия по формированию архитектуры равной и неделимой региональной безопасности и активизировать консультации по сопряжению потенциалов инициатив по интеграции и развитию на пространстве Большой Евразии, а также в регионах Индийского и Тихого океанов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html

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россия, индия, безопасность, в мире