https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958586673.html
Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность
Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность
Россия и Индия будут наращивать усилия по формированию архитектуры равной и неделимой региональной безопасности. Совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:17
2024-07-09T18:17
2024-07-09T18:17
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут наращивать усилия по формированию архитектуры равной и неделимой региональной безопасности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны согласились наращивать совместные усилия по формированию архитектуры равной и неделимой региональной безопасности и активизировать консультации по сопряжению потенциалов инициатив по интеграции и развитию на пространстве Большой Евразии, а также в регионах Индийского и Тихого океанов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/putin-1958585959.html
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россия, индия, безопасность, в мире
Россия, Индия, Безопасность, В мире
Россия и Индия будут наращивать региональную безопасность
РФ и Индия заявили о наращивании усилий по формированию архитектуры безопасности