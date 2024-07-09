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Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности - РИА Новости, 09.07.2024
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18:13 09.07.2024 (обновлено: 18:23 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958585049.html
Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности
Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили большое значение диалога в сфере безопасности. Совместное заявление по итогам... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:13
2024-07-09T18:23
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
визит моди в москву
в мире
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили большое значение диалога в сфере безопасности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры подтвердили большое значение диалога по двусторонним и региональным вопросам на уровне Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и Советника Премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности и советов безопасности, приветствовали их регулярные контакты", - говорится в заявлении. Отмечается, что этот формат способствует улучшению стратегического понимания и координации по двусторонней повестке, глобальным и региональным вопросам.
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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире, безопасность
Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Моди в Москву, В мире, Безопасность
Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности

Россия и Индия заявили о большом значении диалога в сфере безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили большое значение диалога в сфере безопасности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Лидеры подтвердили большое значение диалога по двусторонним и региональным вопросам на уровне Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и Советника Премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности и советов безопасности, приветствовали их регулярные контакты", - говорится в заявлении.
Отмечается, что этот формат способствует улучшению стратегического понимания и координации по двусторонней повестке, глобальным и региональным вопросам.
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ИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиВизит Моди в МосквуВ миреБезопасность
 
 
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