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Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности

Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди подчеркнули важность диалога в сфере безопасности

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили большое значение диалога в сфере безопасности. Совместное заявление по итогам... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:13

2024-07-09T18:13

2024-07-09T18:23

индия

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владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили большое значение диалога в сфере безопасности. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры подтвердили большое значение диалога по двусторонним и региональным вопросам на уровне Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и Советника Премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности и советов безопасности, приветствовали их регулярные контакты", - говорится в заявлении. Отмечается, что этот формат способствует улучшению стратегического понимания и координации по двусторонней повестке, глобальным и региональным вопросам.

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индия, россия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву, в мире, безопасность