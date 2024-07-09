https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958584318.html

Индия призвала российские компании запускать производства в стране

Индия призвала российские компании запускать производства в стране - РИА Новости, 09.07.2024

Индия призвала российские компании запускать производства в стране

Дели призывает российские компании запускать производства в новых промзонах Индии, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

индия

дели

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дели призывает российские компании запускать производства в новых промзонах Индии, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Индийская сторона призывает российские компании запускать производства в новых промышленных зонах Индии в рамках программы ее правительства по созданию промышленных коридоров", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958583839.html

индия

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индия, дели, экономика, технологии, россия