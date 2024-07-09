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Индия призвала российские компании запускать производства в стране - РИА Новости, 09.07.2024
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18:12 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958584318.html
Индия призвала российские компании запускать производства в стране
Индия призвала российские компании запускать производства в стране - РИА Новости, 09.07.2024
Индия призвала российские компании запускать производства в стране
Дели призывает российские компании запускать производства в новых промзонах Индии, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:12
2024-07-09T18:12
индия
дели
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дели призывает российские компании запускать производства в новых промзонах Индии, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Индийская сторона призывает российские компании запускать производства в новых промышленных зонах Индии в рамках программы ее правительства по созданию промышленных коридоров", - говорится в заявлении.
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индия, дели, экономика, технологии, россия
Индия, Дели, Экономика, Технологии, Россия
Индия призвала российские компании запускать производства в стране

В Индии призвали российские компании запускать производства в новых промзонах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, награжденный Орденом Андрея Первозванного во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, награжденный Орденом Андрея Первозванного во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, награжденный Орденом Андрея Первозванного во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дели призывает российские компании запускать производства в новых промзонах Индии, совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Индийская сторона призывает российские компании запускать производства в новых промышленных зонах Индии в рамках программы ее правительства по созданию промышленных коридоров", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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