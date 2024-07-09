https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958584163.html

Путин и Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран

Путин и Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран, призвали к конвенции о... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:46

владимир путин

индия

россия

нарендра моди

оон

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран, призвали к конвенции о противодействии цифровой преступности.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Подчеркнули важность неукоснительного соблюдения принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. В этих целях призвали к принятию под эгидой ООН универсальных международно-правовых инструментов, включая прежде всего всеобъемлющую конвенцию о противодействии ИКТ-преступности", - говорится в заявлении.Кроме того, стороны готовы укреплять диалог в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ на основе соглашения между правительствами стран о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере ИКТ от 15 октября 2016 года.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

индия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, индия, россия, нарендра моди, оон