Путин и Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран
Путин и Моди призвали к конвенции о противодействии цифровой преступности
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнули важность невмешательства во внутренние дела стран, призвали к конвенции о противодействии цифровой преступности.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Подчеркнули важность неукоснительного соблюдения принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. В этих целях призвали к принятию под эгидой ООН универсальных международно-правовых инструментов, включая прежде всего всеобъемлющую конвенцию о противодействии ИКТ-преступности", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны готовы укреплять диалог в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ на основе соглашения между правительствами стран о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере ИКТ от 15 октября 2016 года.
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