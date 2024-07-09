https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958583839.html

Россия и Индия продолжат консультации по признанию ученых степеней

Россия и Индия продолжат консультации по признанию ученых степеней - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия продолжат консультации по признанию ученых степеней

Россия и Индия продолжат консультации по взаимному признанию образования и ученых степеней. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:11

2024-07-09T18:11

2024-07-09T18:11

россия

индия

образование

наука

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия продолжат консультации по взаимному признанию образования и ученых степеней. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны согласились продолжить консультации по взаимному признанию образования и ученых степеней", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/indiya-1958575035.html

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россия, индия, образование, наука