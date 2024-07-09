Отношения России и Индии остаются важной опорой глобального мира
РФ и Индия заявили, что отношения стран остаются опорой глобального мира
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Индией продолжают оставаться важной опорой глобального мира и стабильности в многополярном мире. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны с удовлетворением отметили устойчивость двустороннего партнерства, совпадающие и взаимодополняющие подходы к внешнеполитическим приоритетам и вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Стороны подчеркнули, что отношения между Россией и Индией как крупными державами продолжают оставаться важной опорой глобального мира и стабильности в многополярном мире", - говорится в заявлении.
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