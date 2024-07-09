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Отношения России и Индии остаются важной опорой глобального мира

Отношения России и Индии остаются важной опорой глобального мира - РИА Новости, 09.07.2024

Отношения России и Индии остаются важной опорой глобального мира

Отношения между РФ и Индией продолжают оставаться важной опорой глобального мира и стабильности в многополярном мире. Совместное заявление по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:05

2024-07-09T18:05

2024-07-09T18:06

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Индией продолжают оставаться важной опорой глобального мира и стабильности в многополярном мире. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны с удовлетворением отметили устойчивость двустороннего партнерства, совпадающие и взаимодополняющие подходы к внешнеполитическим приоритетам и вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Стороны подчеркнули, что отношения между Россией и Индией как крупными державами продолжают оставаться важной опорой глобального мира и стабильности в многополярном мире", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231005/indiya-1900742961.html

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россия, индия, политика, в мире