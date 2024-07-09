Путин и Моди поручили межправкомиссии изучить приоритеты сотрудничества
Путин и Моди поручили межправкомиссии оценить достигнутый прогресс
© Фото : Адиминистрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
© Фото : Адиминистрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поручили межправительственной комиссии изучить обозначенные приоритетные направления сотрудничества и оценить достигнутый прогресс.
Совместное заявление лидеров РФ и Индии о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
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"Президент Российской Федерации и премьер-министр Республики Индия поручают Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству изучить обозначенные приоритетные направления, а также оценить прогресс, достигнутый по ним, в ходе следующего заседания комиссии", - говорится в совместном заявлении.
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