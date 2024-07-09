https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958581992.html

Путин и Моди поручили межправкомиссии изучить приоритеты сотрудничества

Путин и Моди поручили межправкомиссии изучить приоритеты сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди поручили межправкомиссии изучить приоритеты сотрудничества

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поручили межправительственной комиссии изучить обозначенные приоритетные направления... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:04

2024-07-09T18:04

2024-07-09T18:20

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поручили межправительственной комиссии изучить обозначенные приоритетные направления сотрудничества и оценить достигнутый прогресс. Совместное заявление лидеров РФ и Индии о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Президент Российской Федерации и премьер-министр Республики Индия поручают Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству изучить обозначенные приоритетные направления, а также оценить прогресс, достигнутый по ним, в ходе следующего заседания комиссии", - говорится в совместном заявлении.

https://ria.ru/20240115/modi-1921445983.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит моди в москву